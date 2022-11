Nove appuntamenti con la lirica al Palazzo dei Mutilati

Sono stati presentati nella Sala Rossa dei Palazzi Scaligeri, i concerti lirici in programma dall’11 di novembre 2022 al 3 gennaio 2023 nella Sala Antonio Girelli del Palazzo dei Mutilati a Verona. Sono intervenuti: David Di Michele, Vicepresidente della Provincia, Stella Composta, coordinatrice di Lirica Sala Girelli e Serena Romanelli, mezzosoprano.

I concerti si terranno l’11, il 18 e il 25 novembre e il 2 e il 9 dicembre. Il 16, il 23 e il 28 dicembre sono in programma, inoltre, ulteriori date per il Natale, mentre il 3 gennaio quella per il capodanno. Ad accompagnare le voci di cantanti lirici nazionali e internazionali, nella sala concessa per gli eventi dall’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra, sarà il pianoforte.

L’ingresso sarà gratuito per i minori di 14 anni, mentre gli studenti potranno accedere con uno sconto del 60% sul prezzo del biglietto. È prevista una riduzione del 30% anche per i residenti in territorio veronese. Gli eventi sono patrocinati dal Consiglio Regionale del Veneto, dalla Provincia e dal Comune di Verona.

Il progetto culturale “Lirica Sala Girelli” si pone come obiettivo la diffusione della cultura operistica soprattutto tra i giovani, collaborando con scuole e università. Si sostiene attraverso alcuni eventi lirici destinati al pubblico turistico.

Informazioni sulle date e i programmi dei concerti al sito www.LiricaSalaGirelli.com.