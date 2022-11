La Pignata – Musica: a Pescantina una nuova rassegna di concerti

Parte giovedi? 10 novembre la nuova rassegna di concerti “La Pignata – Musica” organizzata da La Pignata Osteria di Pescantina in collaborazione con Livepoint. Quattro appuntamenti con cadenza quindicinale per avviare questo nuovo progetto che vede andare a braccetto la buona musica con la buona cucina.

Il 10 Novembre ad aprire le danze sara? l’energia della Tribu? Gospel Singers di Zevio diretta dal Maestro Jose? Mezzanini. Il 24 Novembre arrivera? l’istrionica Stephanie Ocean Ghizzoni con il suo progetto Collar De Perlas con Claudio Moro alla chitarra. Giovedi? 8 Dicembre Titti Castrini, assieme a Davide Veronese e Martino De Franceschi ci porteranno in un suggestivo viaggio musicale. Il 22 Dicembre si chiude questa prima rassegna con la classe di Sara Fortini affiancata da Stefano Cecchinato con il loro progetto Songs to the Moon, caratterizzato da standard jazz, swing, bossa nova e, visto il periodo, celebri brani natalizi.

Il programma

Giovedi? 10 Novembre, ore 21.30

TRIBU? GOSPEL SINGERS

Coro gospel diretto dal Maestro Jose? Mezzanini

Partenza frizzante per la prima rassegna di concerti de La Pignata. Il 10 Novembre appuntamento con la musica corale afroamericana. Sul palco oltre venti elementi, i componenti della Tribu? Gospel Singers di Zevio diretti dal Maestro Jose? Mezzanini: una superformazione che parte dai grandi classici per arrivare alle pagine piu? recenti della musica nera corale.

Giovedi? 24 Novembre, ore 21.30 COLLAR DE PERLAS

Stephanie Ocean Ghizzoni – voce Claudio Moro - chitarra

Secondo appuntamento della rassegna che vede protagonisti due grandi interpreti della scena musicale: Stephanie Ocean Ghizzoni e Claudio Moro. Un concerto, o meglio, un viaggio che parte dalla musica popolare dei grandi cantautori Italiani, passando per il Fado portoghese e le canzoni della grande cantante messicana Chavela Vargas fino ad arrivare al gospel e allo swing della tanto amata New Orleans. Una collezione di perle che hanno impreziosito anche molti capolavori del cinema.

Giovedi? 8 Dicembre, ore 21.30

TITTI CASTRINI TRIO

Titti Castrini – fisarmonica e voce Davide Veronese – tromba e voce Martino De Franceschi – contrabbasso

Il terzo appuntamento e? un altro viaggio musicale suggestivo che attraversa le culture e le tradizioni di tanti paesi meravigliosi. E? un insieme di intrecci sonori che rimbalzano dalla musica popolare allo swing, dal tango alle ballate tzigane, come solo Titti Castrini sa fare. Canzoni evocative da buttare in valigia per farci accompagnare verso nuove strade, nuove destinazioni ogni giorno sempre diverse.

Giovedi? 22 Dicembre, ore 21.30 SONGS TO THE MOON

Sara Fortini – voce

Stefano Cecchinato – chitarra

Sul palco salira? la cantante ed autrice Sara Fortini, affiancata da Stefano Cecchinato alla chitarra acustica. Per l’occasione il duo propone un repertorio di atmosfere lunari e vellutate, tra standard jazz, swing, bossa nova e, visto il periodo, celebri brani Natalizi.

La Pignata, ricorda che tutte le serate prevedono la cena alla carta a cui seguira? il concerto a partire dalle 21.30 circa. In alternativa e? possibile riservare un tavolo anche nella zona bar con consumazione obbligatoria. Visto il ridotto numero di posti a sedere, per accedere al locale nelle serate di spettacolo e? necessaria la prenotazione.

Informazioni al pubblico e prenotazioni:

La Pignata. Tel. 391 752 08 58.

SongToTheMoon - foto Ufficio Stampa Andrea Lucchi Livepoint