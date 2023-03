A Verona torna il festival di musica classica della Gaspari Foundation con ospiti internazionali e giovani talenti

Una primavera di grande musica, animata da sei concerti ad ingresso libero realizzati in sala Maffeiana, con la sola eccezione del terzo appuntamento, a pagamento, con il flautista Emmanuel Pahud sul palco del Teatro Filarmonico. Prende il via il Festival della Gaspari Foundation, rassegna di musica classica giunta alla terza edizione, con ospiti internazionali e che ha come obiettivo valorizzare la musica, i giovani e la solidarietà. Ad ogni spettacolo, infatti, vi sarà l’opportunità di lasciare un’offerta libera per sostenere le attività di beneficenza della Fondazione. Prenotazione obbligatoria a partire da una settimana prima di ogni concerto, sulla piattaforma EventBrite.com.

Il programma

Ad aprire le danze, il 19 marzo in sala Maffeiana, sarà la grande musicalità di Leonora Armellini, giovane e pluripremiata pianista, nota ai più per il suo Quinto Premio al Concorso Pianistico Internazionale “Fryderyk Chopin” di Varsavia nel 2021.

Il 2 aprile a calcare lo stesso palco sarà la violinista Maria Solozobova, considerata una delle più promettenti della sua generazione.

Il terzo concerto, in programma il 1° maggio alle ore 18 è sicuramente il più atteso. Dopo essersi esibito solamente una volta a Verona in un recital con pianoforte, sempre su invito di Gaspari Foundation, è pronto a tornare in città il leggendario flautista Emmanuel Pahud. Questo concerto sarà l’unico a svolgersi nel Teatro Filarmonico, per poter accogliere il numeroso pubblico del flautista. Sono già disponibili i biglietti al Box Office di Verona.

Il 21 maggio ci sarà il ritorno in sala Maffeiana del violinista Jaroslaw Nadrzycki, con cui L’Appassionata ha inciso con SONY Classical una monografia su Johann Sebastian Bach.

Il 4 giugno sarà poi il turno della ventottenne israelo-ucraina Alexandra Segal, giovane e pluripremiata pianista.

La stagione si concluderà l’11 giugno. Per l’occasione torna a collaborare con L’Appassionata il violoncellista Kirill Rodin, in un concerto tutto improntato sulla figura di Tchaikovsky, con l’esecuzione delle sue Variazioni Rococò e la celebre Serenata per archi.

Gaspari Foundation è una fondazione privata che si dedica alla promozione delle arti e della cultura, alla valorizzazione dei giovani talenti e al benessere della comunità sociale con lo scopo di favorire, sostenere e incoraggiare le espressioni della cultura e dell’arte quali mezzi per elevare la qualità della vita e la formazione culturale della collettività: https://www.facebook.com/gasparifoundation.