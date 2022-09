Musica dai balconi di Verona: l'ultimo appuntamento del festival "Balcoscenico"

Musica, partecipazione, divertimento. Sono gli ingredienti che la terza edizione di Balconscenico sta donando alle più belle piazze e agli scorci più suggestivi di Verona. Anche venerdì scorso lo spettacolo ha incantato centinaia di persone che hanno ballato, fatto festa, celebrato la bellezza di Verona. Venerdì 30 settembre l’ultima data, con un cartellone ricco di musica che dalle 17 in poi allieterà le strade della nostra città.

Pop, Jazz, Bossanova, Folk e Tango: un panorama di generi musicali davvero vario e di altissima qualità, curato e selezionato dalla Direttrice Artistica Marianna D’Ardes, cantante, musicoterapeuta, formatasi tra il Conservatorio di Trento e quello di Verona. Nato da un’idea di Tiziano Meglioranzi, presidente della Corporazione Esercenti del Centro Storico di Verona e promosso e sostenuto dal Comune e dall’ufficio Unesco, grazie anche alla sponsorship di Patrizia AG, società di real estate investment, il Festival Balconscenico, manifestazione nazionale il cui format è registrato dal suo ideatore Tiziano Meglioranzi, è curato dall’Agenzia Perdonà, storica azienda di comunicazione, che ne ha predisposto anche la creatività, la comunicazione web, social e istituzionale .

Novità dell’edizione settembrina l’adesione di bar e ristoranti del centro storico, che hanno dedicato un aperitivo o un piatto alla manifestazione in corso. «Quest’anno la musica si può anche gustare – spiegano gli organizzatori – e l’unione tra arte e gusto è sempre stata vincente». È stato inoltre ideato un riconoscimento per i proprietari dei balconi che in questi tre anni hanno collaborato con più passione e impegno concedendo gli spazi privati dei loro palazzi come palcoscenico per la manifestazione: una targa in ricordo dell’impegno profuso.

«La manifestazione, che è un marchio registrato, sta avendo così tanto successo che da tutta Italia ci stanno richiedendo di poter utilizzare il format.– racconta Meglioranzi – Un risultato incredibile che ci rende fieri e che ci dà l’energia per poter organizzare anche la prossima edizione, che sarà sicuramente in primavera». E allora in alto la musica con Balconscenico. Gli spettacoli sono aperti a tutti e gratuiti. Info su calendario e artisti su: https://www.balconscenicoverona.com/.