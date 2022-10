Torna la musica dal vivo nello storico locale di Verona "Le Cantine de l’Arena"

Martedi? 11 ottobre 2022 la Music Brasserie riapre i battenti per la nuova stagione live de Le Cantine de l’Arena. “Winter jazz festival”: cosi? e? stata chiamata la rassegna del martedi? dedicata ai primi 6 appuntamenti della nostra programmazione musicale 2022-23, interamente consacrata ai grandi nomi del jazz italiano e internazionale. Da Ottolini al maestro Pierannunzi, dal sax del newyorkese Snidero a quello di Doug Lawrence affiancato dal pianista Massimo Farao?, per toccare dal vivo piu? stili del jazz attuale.

Gli appuntamenti musicali proseguono anche nel fine settimana. La formula non e? cambiata: ogni weekend si puo? godere dell'energia della musica live e gustare i piu? autentici sapori delle Cantine, tra ricette della tradizione veneta e specialita? alla griglia.

Martedi?, alle ore 21, per la Rassegna “Winter jazz festival”, il palco ospita concerti jazz con grandi musicisti nazionali ed internazionali; i repertori spaziano tra tutte le sfaccettature e contaminazioni del jazz, dal bebop allo swing, al dixieland, bossanova e acid jazz. Venerdi?, alle ore 22, e domenica, alle ore 19.30 (in orario aperitivo), per la Rassegna “World Music”, si alternano eventi che viaggiano lungo tutti i binari musicali (funky, blues, soul, bossanova, lounge, jazz). Sabato, dalle ore 20, si riconferma la nostra Rassegna “Dinner & Live Music”: serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”, creato da un duo/trio in acustico.

Il programma

MARTEDI? 11 OTTOBRE ore 21

“Winter Jazz Festival”

MAURO OTTOLINI TRIO "In quell'angolo della strada" (Jazz)

MAURO OTTOLINI trombone, bass trumpet, shells, voice THOMAS SINIGAGLIA accordion, looper

MARCO BIANCHI classic guitar

"In quell'angolo della strada" risuonano tradizione italiana, blues, gipsy, rumbe esotiche, melodie e canzoni di Ellington, Fats Waller, Amalia Rodriguez, Tom Waits e Don Cherry, Nino Rota,... e molte composizioni originali dello stesso Ottolini. Il tutto condito da costante Interplay, da una improvvisazione creativa e forti suggestioni della musica contemporanea.

VENERDI? 14 OTTOBRE ore 22

MARINA SANTELLI & The Soul Train

(Jazz, Soul, Pop, R&B)

MARINA SANTELLI voice, bass

JURY MAGLIOLO bass, keyboards, voice SAM LORENZINI guitar, back vocals MATTEO BREONI drums, back vocals

Marina Santelli e? pura energia soul. Profondamente legata alle radici del blues, animera? uno show il cui cuore palpitante sara? costituito dai classici di Aretha Franklin, Nina Simone, Ray Charles, Etta James, Carole King, Janis Joplin. Tradizione blues, alla quale si aggiungono standard jazz ed esempi piu? attuali pop, soul e r&b.

SABATO 15 OTTOBRE ore 20

RASSEGNA “DINNER & LIVE MUSIC” (Jazz)

Serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”, creato da un duo/trio in acustico. Ospiti a sorpresa e improvvisazioni d’ensemble, per creare l’atmosfera ideale alla cena con dell’ottima musica dal vivo.

DOMENICA 16 OTTOBRE ore 19.30

VANESSA TAGLIABUE YORKE - PAOLO BIRRO duo

(Jazz)

VANESSA TAGLIABUE YORKE voice PAOLO BIRRO piano

Vanessa Tagliabue Yorke, vocalist, compositrice e arrangiatrice, tra le piu? originali figure dell’attuale scena jazz italiana, si presenta in questo progetto con uno dei piu? importanti e raffinati pianisti italiani, Paolo Birro. Partendo dal comune interesse per la ricerca e per le origini del jazz, con una luce particolare su Billy Strayhorn, Bix Beiderbecke e Hoagy Carmichael, questo duo apre un dialogo contemporaneo completando la visione con brani originali che fanno parte del repertorio discografico condiviso nel corso di felici anni di collaborazione ininterrotta.

Informazioni e contatti

Le Cantine de l'Arena

Tel. 045 8026373 – 045 8032849

Web: www.lecantine-arena.com