Torna la musica in Littorina a Valeggio sul Mincio: live Stephanie Océan Ghizzoni

Sarà un modo emozionante di concludere la stagione (almeno quella musicale): giovedì 27 agosto per l’ultimo appuntamento della rassegna Musica in Littorina, alla Littorina del Mincio di Salionze di Valeggio sul Mincio (VR) si esibirà la cantante Stephanie Océan Ghizzoni. Per il suo tributo alla grande canzone popolare italiana, la Ghizzoni si farà accompagnare da Marco Pasetto (clarinetti, sax soprano e ocarine), Daniele Rotunno (pianoforte) e Luca Zoccatelli (basso). L’ingresso è libero, a numero limitato, con obbligo di prenotazione dei tavoli per la cena a menù. Musica in Littorina, inoltre, si impegna a sostenere l’Associazione Bambino Emopatico Oncologico) con una raccolta fondi che saranno destinati ai bambini seguiti dall'ABEO.

Stephanie Océan Ghizzoni è un’artista versatile, dalla voce potente e generosa. Partita dal gospel e dal blues, in questa occasione approda felicemente alla canzone d’autore. Con “Emozioni italiane” la Ghizzoni rende omaggio alla musica leggera italiana degli ultimi sessant’anni. A partire da Estate di Bruno Martino (che è del 1960), la Ghizzoni risale la storia della grande canzone nazionale passando attraverso autori e interpreti come Luigi Tenco, Fabrizio De André, Paolo Conte, Lucio Dalla, Lucio Battisti, Pino Daniele, Francesco De Gregori, Mia Martini... Melodie e versi indimenticabili che appartengono ai ricordi di tutti noi. Gli arrangiamenti, talora fedeli agli originali e a volte invece influenzati dal jazz, mettono efficacemente in rilievo le caratteristiche vocali della Ghizzoni.

Informazioni e contatti

La Littorina del Mincio via Gardesana Nord 241, Salionze di Valeggio sul Mincio (VR).

Web: www.lalittorinadelmincio.it

email: info@lalittorinadelmincio.it

tel. 045 4852921

Ingresso libero a numero limitato con obbligo di prenotazione dei tavoli per la cena a menù.

Direttore artistico: Mauro Ottolini

Foto Credit: © Mario Rota