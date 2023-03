Commemorazione del compositore e direttore d'orchestra maestro Carmelo Preite a Bardolino

Nell’ambito delle attività socio culturali programmate per il 2023, l’associazione socio culturale “Gli Amici del Salento di Verona”, attiva a Verona dal 2004, ha fortemente voluto dedicare un momento celebrativo per ricordare le qualità artistiche e umane di una delle figure più importanti della fine del dell’800 e inizi del 900, il Compositore Direttore d’Orchestra Maestro Carmelo Preite, di origine salentina, che scelse di vivere a Bardolino (VR) dove riposano le sue spoglie, dedicando a tutti noi la sua squisita sensibilità musicale e molte sue composizioni molte delle quali, al territorio veronese.

L’evento culturale, in una unità di intenti, tra il sodalizio di Salentini a Verona, il Comune di Bardolino (VR) e il Comune di Presicce – Acquarica (LE) luogo di origine del compositore, si svolgerà sul Lungolago Carmelo Preite di Bardolino con inizio alle ore 10.30 di domenica 26 marzo 2023, alla vigilia del 71° anniversario dalla scomparsa dell’illustre personaggio ed è patrocinato dai due Comuni.

La mattina di Domenica 26 Marzo 2023 dalle ore 10.30 alle ore 11.30, nella strada dedicata all’illustre concittadino, interverranno Giovanni Martes, presidente dell’associazione socio culturale “Gli Amici del Salento di Verona” che introdurrà il momento celebrativo con la partecipazione, aperta a tutti, a cui seguirà l’intervento della Dott.ssa Domenica Currò e del Dott. Lauro Sabaini, rispettivamente Assessore alla Cultura e Sindaco del Comune di Bardolino e il saluto di ringraziamento da parte della importante e significativa presenza, quale ospite d’onore, di Elena De Rentiis, nipote del Compositore.

Non mancherà il saluto istituzionale, in collegamento telefonico, da parte dell’Assessore alla Cultura del Comune di Presicce – Acquarica (LE) Dott.ssa Natacha Pizzolante.

Si proseguirà col ricordare alcune notizie storiche sulla vita artistica del Compositore e in particolare quelle legate al territorio veronese. Sarà presente anche Alberto Chiantera fondatore del Museo della Radio d’Epoca di Verona che farà ascoltare, su grammofono originale, il brano “Beddrha e Trista” composto da Carmelo Preite per il tenore leccese Tito Schipa.

La cerimonia, dal titolo “C’è tutta un’armonia qui intorno”, dai versi dell’Inno a Bardolino del poeta veronese Vittorio Betteloni, si concluderà con la declamazione del testo “Inno a Bardolino” a cura della poetessa Agata De Nuccio e con l’ascolto in diffusione del brano musicato dal compositore Carmelo Preite.