Ale e Franz protagonisti al Teatro Nuovo con lo spettacolo "Comincium"

Appuntamento al Nuovo di Verona con la rassegna Divertiamoci a Teatro il dal 29 novembre al 2 dicembre alle ore 21 con Ale e Franz protagonisti dello spettacolo "Comincium", di Francesco Villa, Alessandro Besentini, Alberto Ferrari e Antonio De Santis regia Alberto Ferrari produzione Enfi Teatro.

Col loro nuovo spettacolo Ale e Franz, accompagnati da una band di cinque elementi, affrontano temi di attualità usando come elemento scenico la panchina che rese celebri i loro litigi a Zelig. "Comincium" è suddiviso in tre quadri. Nel primo, alla fermata dell’autobus, un uomo ossessionato dalla difesa dell’ambiente se la prende con uno sconosciuto reo di mangiarsi un tramezzino avvolto nella plastica.

Nel secondo quadro due cinquantenni si ritrovano insieme su una panchina. Entrambi, loro però non lo sanno, hanno appuntamento con la stessa donna: Alice, figlia di uno dei due, nonché fidanzata dell’altro. Se ne vedranno delle belle. Nel terzo quadro due anziani s’incontrano al bar per scrivere una lettera di protesta al presidente della Repubblica in quanto uno dei due è stato richiamato al servizio militare. Tra ricordi bellici e amnesie dovute all’età, scopriranno che si tratta di tutt’altra cosa.

Locandina Comincium Ale e Franz - 2022 - foto Teatro Nuovo di Verona