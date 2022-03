Tornano le serate comiche alle Cantine de l’Arena con il progetto Comedy Brasserie

Livepoint, in collaborazione con Comicus, si propone di riportare Le Cantine de l’Arena ad essere il fulcro della comicità a Verona e uno dei luoghi di riferimento del Veneto. Sono previste quattro serate all’insegna della stand up comedy, con personaggi di esperienza e nomi nuovi nel panorama nazionale.

Si inizia il 3 marzo alle ore 21 con Daniele Raco, comico genovese di grande esperienza live e televisiva. Monologhista, ha partecipato a Zelig Off, Zelig, Italian Stand Up, Colorado, Stand up Comedy su Comedy Central. Fa parte del gruppo Bruciabaracche di Genova. È docente presso l’Accademia del Comico di Milano. Attualmente porta in scena il suo spettacolo “All you can hit”, pensato, scritto e portato in scena durante il lockdown. Si direbbe uno spettacolo che racconta il covid e invece non è l’argomento portante. C’è perché gli artisti sono testimoni del tempo in cui vivono, ma ci si ricorda solo ogni tanto della pandemia. La malattia che viene raccontata è più profonda, forse incurabile. Il disagio che proviamo davanti alla stortura che siamo diventati, alle abitudini che abbiamo acquisito velocemente e che nemmeno ci fanno ricordare chi eravamo. Si parte dal mondo della comicità fino ad arrivare alla politica, ai social, al nostro malessere e alla voglia, alle volte irresistibile, di colpire e distruggere tutto comprese le cose ritenute intoccabili. A parole. Solo a parole, perché sarà sempre una risata l’arma migliore e il rimedio migliore anche per la stortura che siamo diventati.

In apertura, il comico veronese, Alberto Grezzani “Il Grezza”. autore, comico, musicista, vignettista, ha partecipato a diversi programmi su TV locali, fondato il gruppo di stand up Comicus e fa parte dei Quelli DOPO. Finalista in diversi concorsi: “Premio Alberto Sordi” nel 2011, premio “Cabarettista DOC” a Padova nel 2012, talent comico “1.30” de la “Repubblica delle idee” e “Gran premio dello spirito” nel 2017. Autore e comico nella trasmissione “Strike!” su Televenezia. Fa parte dei collettivi on-line Kotiomkin e SputnInk.

Livepoint e Comicus, da anni operano nell’ambito dello spettacolo dal vivo. In ambito comico vantano collaborazioni con artisti di calibro nazionale, come Omar Fantini (Colorado, Central Station, Honolulu), Scintilla Fubelli, BAZ, Pucci, Rita Pelu sio (Colorado), Michela Giraud , Luca Ravenna (Stand Up Comedy, LOL), Carmine Del Grosso ( Battute, Quelli Che il Calcio), Laura Formenti ( Italia’s Got Talent) e molti altri, veterani ed emergenti.

La rassegna proseguirà il 24 marzo e il 7 e 21 aprile. L’ingresso alle Cantine è libero con consumazione, fino ad esaurimento posti (consigliata la prenotazione). Durante le serate sarà attivo solo il servizio bar. Cenando nel ristorante pizzeria sarà possibile riservare un tavolo per lo spettacolo nella brasserie.