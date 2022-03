Comedy Brasserie: alle Cantine de l'Arena arrivano John Vincent e Gianluca Merlino

Giovedì 24 marzo (ore 21) seconda serata di comicità alle Cantine de l’Arena, con il progetto Comedy Brasserie. Dopo la prima serata con il genovese Daniele Raco, è la volta di due giovani esponenti della nuova generazione di stand up comedian: John Vincent e Gianluca Merlino. John Vincent è un comico milanese, ma di origini miste: si definisce italoangloamericano! Reduce da due stagioni su Comedy Central, si è dimostrato uno degli artisti più energici sulla scena. Una comicità brillante, dissacrante, ma soprattutto intelligente, se si hanno basse aspettative. In apertura Gianluca Merlino, giovane comico di base a Padova, dove organizza con successo serate e open mic. Ha partecipato all’edizione 2020 di Stand Up Comedy su Comedy Central. A presentare ci sarà il comico veronese Alberto Grezzani “Il Grezza”, del gruppo Comicus, che in collaborazione con Livepoint si propone di riportare Le Cantine de l’Arena ad essere il fulcro della comicità a Verona e uno dei luoghi di riferimento del Veneto. Livepoint e Comicus, da anni operano nell’ambito dello spettacolo dal vivo.

In ambito comico vantano collaborazioni con artisti di calibro nazionale, come Omar Fantini (Colorado, Central Station, Honolulu), Scintilla Fubelli, BAZ, Pucci, Rita Pelusio (Colorado), Michela Giraud, Luca Ravenna (Stand Up Comedy, LOL), Carmine Del Grosso (Battute, Quelli Che il Calcio), Laura Formenti (Italia’s Got Talent) e molti altri, veterani ed emergenti. La rassegna proseguirà il 7 e 21 aprile, rispettivamente con Yoko Yamada e Omar Fantini.

Informazioni e contatti

Per prenotazioni: 045.8032849.

L’ingresso alle Cantine è libero con consumazione, fino ad esaurimento posti (consigliata la prenotazione). Durante le serate sarà attivo solo il servizio bar. Cenando nel ristorante pizzeria sarà possibile riservare un tavolo per lo spettacolo nella brasserie.

Web: https://lecantine-arena.com/.