"Come trovare il tuo primo lavoro senza ansia"

Stai cercando il tuo primo lavoro o concludendo gli studi e l'ansia ti assale? Vieni a scoprire come affrontare questa sfida con serenità grazie a Gaia Alaimo, fondatrice di School of Work e consulente di carriera per Millennial e Gen Z. Gaia ti guiderà passo dopo passo, offrendoti consigli pratici e strategie vincenti per entrare nel mondo del lavoro senza stress! ?

? Data: Venerdì 14 giugno 2024

? Orario: 18 - 20

? Luogo: Verona - Il Mustacchio, Piazza Corrubbio 19a

? Formato: Talk + Q&A

? Costo: Evento gratuito con aperitivo incluso. Prenota il tuo posto qui: forms.office.com/e/kC3QAhpuTJ

Gaia sarà a tua completa disposizione per rispondere a tutte le tue domande, dubbi e curiosità sul mondo del lavoro. Che tu abbia bisogno di suggerimenti su come scrivere un CV efficace, trovare opportunità di lavoro sui social media o capire quale percorso di carriera intraprendere, questo evento è fatto apposta per te. L’evento è organizzato nell'ambito del progetto 145-0001-729-2023 C.A.R.P.E. diem: Competenze, Azioni, Ricerca, Percorsi Educativi per i giovani di Verona, finanziato da Regione Veneto