Webinar gratuito: "Come ripristinare fiducia e rispetto?"

Webinar informativo gratuito de La Via della Felicità. La Via della Felicità, ora pubblicato in 112 lingue, ha portato calma alle comunità lacerate dalla violenza, la pace in zone devastate dalla guerra civile e il rispetto di sé a milioni di individui nelle scuole, nelle prigioni, nelle chiese, e nei centri giovanili e comunitari.

In Italia, i volontari de La Via della Felicità, stanno portando avanti dei webinar informativi gratuiti per poter far conoscere i programmi de La Via della Felicità. Il prossimo incontro online si terrà Lunedì 5 Luglio alle ore 20.30 attraverso la piattaforma ZOOM.

Informazioni e contatti

Per poter partecipare ci si può iscrivere gratuitamente al link italialaviadelalfelicita@gmail.com.