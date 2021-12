"Come Hansel e Gretel", spettacolo per famiglie al Teatro Stimate di Verona

"Come Hansel e Gretel", ispirato all’ omonimo racconto popolare, debutterà domenica 19 dicembre al Teatro Stimate (VR) alle 16.30. Una matrigna superficiale e debita al consumismo più sfrenato, decide di abbandonare il proprio figliastro in mezzo ad un bosco fatto di rifiuti di ogni sorta. Tra questi rifiuti compare una ragazza, e i due bambini, stringono amicizia e scoprono di essere legati da un sentimento profondo: entrambi sono stati gettati via, proprio come Hansel e Gretel. Inizia così un viaggio, che porta ad incontrare tanti personaggi, finché non arrivano in un nuovo continente, che come una strega cattiva li vuole fagocitare.

Età: Dai 6 anni

Durata: 50 min

Biglietti:

- Intero 7 euro

- Ridotto (3/12 anni e over 65) 6 euro

- Bambini 0/3 anni non ancora compiuti - ingresso gratuito

- Convenzionati 6,50 euro

- Convenzionati Carta più e multiPiù Feltrinelli 6 euro

Informazioni e contatti

Maggiori info: https://www.fondazioneaida.it

Contatti: 045.8001471.