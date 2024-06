10 euro (7 euro per Over65, studenti Under26, accompagnatore disabile. Ingresso gratuito per disabili)

"Come Cyrano" in piazza Isolo dal 30 giugno al 6 luglio 2024. Quante forme ha l’amore? Attorno a questo dilemma girano appassionati gli attori della TrixTragos, che ha deciso di portare in scena, per la rassegna del Comune di Verona "Teatro nei Cortili", una versione attualizzata e al femminile del celebre testo "Cyrano de Bergerac".