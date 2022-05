In occasione della mostra "I colori ritrovati. Il restauro degli affrechi di Palazzo Miniscalchi", il Museo Miniscalchi-Erizzo organizza:

I COLORI DELLA TERRA

Laboratorio per bambini da 6 a 11 anni

Sabato 28 maggio - ore 16

Lasciandoci ispirare dalle figure degli affreschi presenti sulla facciata del Museo, intraprenderemo un viaggio alla scoperta di cosa sono i colori e di come si ottengono in maniera artigianale utilizzando i pigmenti di origine minerale, meglio

noti come "Terre coloranti" presenti anche nelle colline veronesi.

Ogni partecipante potrà realizzare un piccolo campionario di colori ed una tavoletta dipinta scegliendo e reinterpretando le figure e gli elementi decorativi degli affreschi presenti sulla facciata di Palazzo Miniscalchi Erizzo, imparando le antiche ricette della tempera all'uovo e a guazzo.

Prenotazione obbligatoria. Costo attività: 7 euro. Per info e prenotazioni: