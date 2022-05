"I colori ritrovati", ciclo di conferenze promosso da Fondazione Museo Miniscalchi-Erizzo

Quattro incontri, promossi da Fondazione Museo Miniscalchi-Erizzo con il patrocinio dell’Università di Verona - Dipartimento di Culture e Civiltà, per approfondire alcune tematiche trattate nel percorso espositivo: dalle tecniche di restauro, alle committenze artistiche commissionate dalla famiglia Miniscalchi, la Verona di Ruskin ed infine l’origine e lo sviluppo di Palazzo Miniscalchi.

19 Maggio 2022, ore 17.30

GIUSEPPE SANDRINI: Una città invisibile: la Verona di Ruskin.

Sala Conferenze - Fondazione Museo Miniscalchi-Erizzo. Ingresso libero.

Nel corso del suo intervento Giuseppe Sandrini racconterà del profondo interesse che il noto viaggiatore inglese John Ruskin provava per la città di Verona, per i suoi monumenti ed edifici, in particolare quelli gotici in tutte le loro declinazioni. Disegnatore inquieto e dotato, Ruskin realizzò nel corso dei suoi numerosi viaggi un gran numero di copie delle architetture che più lo affascinavano, tra queste anche un acquerello dedicato alla facciata affrescata di palazzo Miniscalchi.

Giuseppe Sandrini è docente di Letteratura italiana moderna e contemporanea all’Università di Verona. I suoi principali argomenti di ricerca sono: Leopardi, Manzoni e la loro eredità nel Novecento; la presenza dei classici nella letteratura moderna e contemporanea; il rapporto tra la letteratura e il paesaggio italiano; la poesia del Novecento; le scrittura autobiografiche (diari, lettere); gli archivi degli scrittori.