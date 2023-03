A Verona la mostra di Piero Dorazio "Colore d'Oriente"

Scrive il critico d’arte veronese Beatrice Benedetti: “Stupisce che un artista consacrato come Piero Dorazio (1927-2005) si sia prestato al progetto di produrre sei tappeti in Turchia. Stupisce fino a un certo punto però: Dorazio era un esploratore. E può destare stupore che l’idea sia partita da Verona, ma sempre fino a un certo punto: il progetto fu sottoposto all’artista da Tiziano Meglioranzi, titolare di Artep, che già nel suo nome dichiarava interessi multiformi: dal primitivismo alle rarità asiatiche”. Parole che descrivono bene il senso della straordinaria collezione di tappeti disegnata nel 1989 dal maestro Dorazio per Meglioranzi, titolare della storica galleria Il Mercante d’Oriente, ora Artep, premiata nel 2021 come Bottega Storica dalla Regione Veneto per i suoi 40 anni di attività.

La collezione “Colore d’Oriente”, visibile al pubblico dal 3 al 29 aprile negli spazi di Artep e nata da un’idea visionaria per l’epoca di Meglioranzi, è un progetto mai realizzato prima in campo internazionale per nessun artista o designer. I tappeti furono prodotti nel 1990 da donne di origine curda, con l’utilizzo di tradizionali tecniche di annodatura, nella piccola cittadina di Sarikami? a nord est di Kars in Anatolia Orientale. Quel lavoro è stato documentato dal fotografo veronese Maurizio Marcato, i cui scatti saranno parte dell’allestimento ospitato da Artep. Lo storico dell’arte Luciano Caramel (1935-2022) ha scritto che il progetto rappresenta “un ponte tra Occidente e Oriente” in quanto mix tra arte occidentale e artigianato medio-orientale.

Dorazio / foto Tanto via ufficio stampa ARTEP/IL MERCANTE D’ORIENTE