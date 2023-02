"Col Angeles", Nicolò Sordo a Verona

Il 2 marzo a Verona il prossimo appuntamento dell'autore e attore veneto. Quaranta racconti più quattro inediti con lo pseudonimo Niki Neve. Dopo aver conquistato critica e pubblico il vincitore del Premio Tondelli e di Scritture di Lago, continua l'avventura editoriale con un nuovo progetti in arrivo: teatro, letteratura, musica e nuove connessioni tra ieri e di oggi.

Giovedì 2 marzo

Libreria Mameli

Via Mameli, 43

Verona

Ore 18.30

Col Angeles

Niki Neve

Jago Edizioni

Booktrailer. Tratto da: Quando i turisti se ne vanno: https://youtu.be/xcseDonvMNc.

“Col Angeles” è un oggetto particolarmente importante per me: al pari di “Ok Boomer” mi ha aiutato a trovare una voce e un immaginario, ma ancora di più “Col Angeles” mi ha dato una lingua in cui scrivere - che è un italiano imbastardito con il dialetto, che è una lingua povera ma molto precisa, e con altre lingue che so poco ma so." Continua l'avventura di Col Angeles, dopo il Premio Scritture di Lago, incontra nuovamente il pubblico per due presentazioni. Il libro di racconti di Nicolò Sordo, scritto con lo pseudonimo di Niki Neve, quarantaquattro racconti che convincono pubblico e critica. «Poter essere Niki Neve mi ha rinfrescato, mi ha tolto delle sovrastrutture, mi ha rimesso nelle cose che succedono, mi ha regalato un certificato di inesistenza. Le prossime uscite pubbliche di “Col Angeles” saranno particolarmente sentite perché per me sono le prove generali di uno concerto-reading teatrale che porterò in giro quest’estate, dove parti del libro si mischieranno a delle canzoni che sono venute fuori e che tengo lì da parte da un bel po’ di tempo».

«Col Angeles è il mio luogo di origine, Colà, un paese di villeggiatura sul lago di Garda che d'estate è assaltato dai turisti e d'inverno è lasciato a sé stesso. Noi lo chiamiamo Col Angeles per scherzare. Inizialmente non volevo pubblicare Col Angeles - confessa Nicolò – perché è davvero molto personale. Volevo dire delle cose a delle persone specifiche, a tu per tu, raccontare le loro storie: non sapevo come l’avrebbero presa. Ho chiesto il permesso e l’ho avuto. Ne è uscito questo dialogo tra me e loro, abbastanza sincero, seppur con la distanza data dallo pseudonimo che mi sono scelto, e da quel 20% di finzione che mi sono permesso di aggiungere io. Hanno accettato che scrivessi di loro. L’hanno letto e l’hanno fatto leggere agli amici. Però gli amici l’hanno detto agli amici che l’hanno detto agli amici e questa intimità ci è un po’ sfuggita di mano, tanto che ora ci troviamo alla seconda ristampa del libro. Pian piano mi rivolgo ad amici sempre più lontani, e così, un po’ per ringraziarli per l’attenzione e un po’ perché quando si scrive delle persone vive le cose si evolvono e cambiano, ho aggiunto delle bonus tracks per segnalare che la storia di questi qui che sono coinvolti nel mio libro non è finita, ma si continua a scrivere giorno per giorno. Nonostante “questi qui”, che oltre ad essere veri ora sono anche personaggi di carta, l’abbiano presa bene mi ostino a dire che questo libro non l’ho scritto io, ma Niki Neve. E lo ringrazio di averlo scritto al posto mio, perché io non avrei potuto mai parlare così - a cuore aperto - di certe cose che mi sono successe ultimamente e di certi personaggi che abitano la mia vita: alcune volte di lato, altre mica tanto».

I laboratori e le performance attive con Teatro Da Bar, la collaborazione con Marina Romondia per lo spettacolo I D O N T W A N N A F O R G E T di Bressan/Romondia dedicato alla fotografa statunitense Nan Goldin, la scrittura di ByeBye vincitore della residenza artistica del Progetto CURA, la sua veste da interprete in Dissipatio F.G. l’autobiografia in versi di Fabio Garriba per la regia di Tommaso Rossi. Lui è l'autore di Camminatori della patente ubriaca, non solo vincitore del premio di drammaturgia “NdN Network” (2016), portato in scena in tutta Italia, con un brillante debutto al Piccolo di Milano all’interno di Tramedautore, apprezzato da pubblico e critica. Lo spettacolo è stato realizzato a cura della Scuola Elementare del Teatro di Napoli con la supervisione di Davide Iodice. Camminatori della patente ubriaca sarà presto pubblicato da Jago Edizioni con l'introduzione di Davide Iodice. La musica è uno degli ambienti dove Nicolò si muove agevolmente: non ultima la sua collaborazione al fortunato Mother Afrika di Roberto Zanetti e sarà di prossima pubblicazione un concept che segue il filo di Col Angeles.