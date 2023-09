"Clitemnestra" di Luciano Violante al Teatro Nuovo

Clitemnestra, uno dei personaggi più “gettonati” della mitologia greca presente nell’“Orestea” di Eschilo, nell’“Odissea”, nell’“Elettra” di Sofocle, in quella di Euripide e nell’“Ifigenia in Aulide” sempre di Euripide, si è arricchita della versione teatrale che Luciano Violante ha scritto nel 2021 per il Teatro Stabile d’Abruzzo e da due anni è rappresentata con successo nei teatri di tutta Italia. Ora anche a Verona.

“Clitemnestra” di Luciano Violante è in programma martedì 12 settembre alle 21 al Teatro Nuovo con ingresso libero fino a esaurimento dei posti a conclusione di una giornata (organizzata dal Teatro Stabile di Verona con il patrocinio e con il contributo del Comune di Verona) dedicata a “mito classico, teatro e giustizia” Ne parleranno, nel pomeriggio, alle 18 nel Piccolo Teatro di Giulietta del Nuovo, sempre a ingresso libero, Luciano Violante, Barbara Bissoli (Comune di Verona), Davide Rossi (Teatro Stabile di Verona), Manuela Trevisani (quotidiano “L’Arena”) e Stefano Troiano (Università degli Studi di Verona).

Luciano Violante, magistrato e docente universitario, è stato deputato alla Camera per quasi un trentennio, divenendone presidente dal 1996 al 2001. Una vita, la sua, dedicata all’impegno politico e civile che, attraverso la sua profonda conoscenza del mito classico, gli hanno ispirato questa “Clitemnestra” contemporanea che ha per protagonista Viola Graziosi con la regia di Giuseppe Dipasquale.

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti.