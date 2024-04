Mostra di Claudio Facchinetti "Folate di nostalgia"

Caprino celebra con un’esposizione a Palazzo Ederle un suo pittore di oggi. C’è silenzio nel grande atrio di Palazzo Ederle nel cui fondo, tra le due colonne, si erge un dipinto di grande formato: un Crocifisso colorato con il rosso della Passione, attorniato da girasoli segnati dal vento, sul verdeblu della montagna che si eleva sotto un cielo plumbeo. È questo il primo dipinto che si incontra nel visitare la mostra: l’icona dominante di tante generazioni, l’espressione di una religiosità antica che riassume in sé il “grido” contro l'eterna violenza dei tiranni.

È in tale contesto che domenica 24 marzo si è svolta l’inaugurazione dell’esposizione, alla quale sono intervenuti in tanti, a cominciare dalla Sindaca Paola Arduini, dal presidente della Pro Loco Renato Betta, dalla Storica dell’arte Nadia Melotti - che ha presentato l’esposizione – insieme a tanti amici e conoscenti. Salendo le scale si arriva all’interno della sede della Pro Loco, nelle cui sale è allestita la mostra Folate di nostalgia del pittore caprinese Claudio Facchinetti. I dipinti esposti, che ci raccontano della vita e degli affetti del pittore, manifestano subito il suo talento naturale, legato al territorio in cui vive e al mito casalingo. Il pittore, nell’allestire la sua personale, ha scelto unicamente dipinti figurativi, dai primi lavori ai più recenti, poiché come dice Facchinetti, che non è mai stato costante nel suo lavoro: «Quando riprendo a dipingere ritorno al punto di partenza. Ed è proprio questo che vuole rappresentare la mostra: il mio punto di partenza, il mio porto sicuro, da cui sempre riparto per ogni nuovo viaggio».

I suoi primi lavori – che risalgono alla fine degli anni Sessanta – si vedono lungo il corridoio e portano alla sala più grande. Non sembrano registrare valori particolari, sono la trascrizione fedele di luoghi conosciuti: casolari e borgate ripresi in diverse situazioni atmosferiche. Seguono poi – pur sempre eseguiti nell’intento di emulare la natura, ma rinvigoriti dalla scoperta di Van Gogh – le prime ardenti investigazioni cromatiche, da collocare in quella fascia post-impressionista, dove il colore è steso con un fare vigoroso e il tema trattato è di frequente quello del girasole.

Lo sforzo del pittore in queste opere sembra consistere soprattutto nello sforzo di conciliare espressività e simbolicità, come si può vedere nelle scene di campagna, con uomini intenti nel loro lavoro, dove la falce assume un valore totemico, simbolo della classe contadina. Nelle opere di Facchinetti, nato nel 1951, si sente, seppur in modo discreto, che ha vissuto il clima innovativo del Sessantotto e del decennio seguente. Ciò si rivela non solo nelle figure dei contadini e degli scalpellini, ma anche nei giocatori di carte e negli anziani, che ci riportano con l’occhio della mente a ciò che è stato, ai valori del lavoro, della fatica, della vita di allora, che appartiene ormai soltanto alla sua memoria.

Facchinetti però, nella sua produzione artistica, sa essere anche idilliaco – come nei suoi vitali fiori di campo sistemati su sedie o davanti a finestre – e pure sentimentale – come si manifesta nei dipinti più intimi, dedicati alla moglie e alle figlie, che sembrano assestarsi tra tempo lungo della memoria e tempo improvviso dell’apparizione, presenti nell’ultima sala. L’esposizione consiste in una cinquantina di opere, scelte lungo l’arco di cinquant’anni di lavoro, per la maggior parte inedite, tenute in serbo per una grande occasione. Nonostante la distanza che le separano sembrano esprimere un tempo unitario che, declinato negli anni in forma visionaria, nonostante ritorni e pedaggi pagati ai suoi predecessori, resta compiutamente il suo.

Una mostra rara, autentica e ricca di pathos che merita certamente di essere visitata. Per chi vorrà sarà possibile farlo fino a domenica 5 maggio. Claudio Facchinetti, Folate di nostalgia - Caprino Veronese, Palazzo Ederle (Piazza Unità d’Italia, 8): 24 marzo – 5 maggio 2024 - Orari di apertura: da lunedì a venerdì dalle 10 - 12; sabato, domenica e festivi 10 - 12 / 16 - 19.