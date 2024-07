Claudio Baglioni "aTUTTOCUOREplus ultra" in concerto all’Arena di Verona

Il 25 settembre un nuovo appuntamento con “aTUTTOCUOREplus ultra” all’Arena di Verona si aggiunge alle date del 19, 20, 21, 22 e 26, 27 e 28 settembre, dopo lo straordinario successo dei quarantuno eventi che hanno catturato il cuore di oltre 500mila persone e segnato il commiato di Claudio Baglioni dalle grandi arene outdoor e indoor. L'evento “aTUTTOCUOREplus ultra” si arricchisce, dato l’eccezionale riscontro del pubblico, di una nuova data nell’anfiteatro scaligero.

Questi imperdibili appuntamenti rappresentano il congedo di Claudio Baglioni dall’Arena di Verona e celebrano l’anniversario del loro incontro. Un connubio, nato cinquant'anni fa, che si radica nella storia di una città (simbolo dell’amore romantico di tutti i tempi) e che accoglie l’eccezionale evento outdoor dell'artista che, con le sue esibizioni, ha incantato molte notti veronesi.

I biglietti per la nuova data evento all’Arena di Verona del 25 settembre sono disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it).

Per questo straordinario "plus ultra" (secondo capitolo dei 1.000 giorni del "giro d’onore" che accompagnerà il congedo dalla scena live di Baglioni) "aTUTTOCUORE" vivrà in un’edizione speciale ancora più strabiliante, favolosa, ancora oltre: un'ulteriore impresa per avvicinarsi al limite massimo dell'arte e della perfezione e al confine estremo del concetto stesso di "Opera".

Info: https://www.friendsandpartners.it/in-tour/claudio-baglioni-atuttocuore-plus-ultra.

Claudio Baglioni : foto ufficio stampa Parole & Dintorni