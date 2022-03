La musica popolare nel repertorio classico, dal Settecento a oggi. Questo il filo rosso di "Classica Folk", concerto di apertura della nuova stagione musicale de L’Appassionata, promossa e sostenuta dalla Gaspari Foundation, che dà a tutti appuntamento in Sala Maffeiana, domenica 20 marzo alle ore 11. Una carrellata di autori dal forte “sentimento” folk (Geminiani, Vivaldi, Bartok, Sollima), affidata all’interpretazione di un affiatato ensemble di giovani professionisti (formatosi quattro anni fa in riva all’Adige grazie all’intuizione dell’imprenditore mecenate Giuseppe Gaspari) e dei violoncellisti solisti Claude Hauri e Milo Ferrazzini, chiamati a inaugurare un cartellone di concerti accomunati, vuoi dall’alto valore artistico, vuoi dal connubio tra eccellenze di giovane generazione ed esponenti del panorama musicale internazionale, di più lungo corso.

I protagonisti di Classica Folk proporranno: il concerto grosso “La Follia”, di Francesco Geminiani, le Danze Rumene di Bela Bartók (compositore ungherese, famoso proprio per aver dato impulso all’etnomusicologia), la pregiata Suite per archi su temi popolari inglesi, di Jhon Rutter, tutti eseguiti da L’Appassionata, con maestro concertatore il violinista veronese Lorenzo Gugole. E ancora, il Concerto per due violoncelli RV531 di Vivaldi, e il brillante “Violoncelles, Vibrez!” scritto da Giovanni Sollima, il compositore italiano più eseguito al mondo, tra quelli viventi. Questi ultimi due interpretati dal duo Hauri-Ferrazzini, padre e figlio sia in arte che nella vita, accompagnati dall’orchestra della Gaspari Foundation.

Claude Hauri è solista dell’Ensemble Nuovo Contrappunto di Firenze e dell’Ensemble Algoritmo di Roma, nonché componente del Trio Des Alpes, e suona uno splendido violoncello di Gian Battista Zanoli, liutaio italiano del ‘700. Milo Ferrazzini, classe 2000, è vincitore di prestigiosi concorsi, e nell’ottobre 2019 è stato ammesso alla prestigiosa Hochschule für Musik und Theater München (Monaco).

Informazioni e contatti

Il ricavato del concerto, così come dell’intera stagione sarà devoluto a progetti benefici del territorio. Biglietti in vendita presso il Box Office di via Pallone, online su www.boxoffice.it.