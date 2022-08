La città dei ragazzi – I giovedì al forte: "Pierino e il lupo"

La rassegna teatrale La città dei ragazzi è giunta al suo ultimo appuntamento, giovedì 11 agosto 2022, con lo spettacolo teatrale "Pierino e il lupo", alle ore 21. Tre attori pasticcioni mettono in scena, o per meglio dire cercano di farlo, la ben nota favola musicale “Pierino e il lupo” di Sergej Prokofev, ma mi sa proprio che non abbiano studiato, quanti pasticci faranno?

Vi ricordiamo che durante la serata ci sarà l'estrazione per i vincitori della lotteria solidale.

Età consigliata 3 anni.

Con il contributo e patrocinio del Comune di Verona - politiche giovanili decentramento e la 4^ Circoscrizione. Con la collaborazione di Estate Teatrale Veronese, Unicredit, AGIM AIM, Veronissima.com, Edizione Paoline, Interporto Quadrante Europa.