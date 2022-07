A San Zeno di Montagna è in arrivo la manifestazione "Circus on the road & food truck"

"Circus on the road & food truck" dal 22 al 24 luglio a San Zeno di Montagna in Piazza A. Schena. Un evento che abbraccia tutte le famiglie che con l’occasione possano concedersi una gita giornaliera o di più giornate, al fine di godersi i servizi dalla località stessa ed allo stesso tempo partecipare ad un evento completo dedicato a grandi e piccini. Verrà organizzato un punto con distribuzione coperte o stuoiette per vivere la giornata sfruttando le aree verdi adiacenti in stile Pic-Nic.

Area street food e candy area aperte tutto giorno dalle ore 10 alle ore 23 per tutto il weekend.

Food truck con diverse specialità culinarie provenienti da tutto il nord Italia.

Web: https://www.facebook.com/events/802415060740742/.