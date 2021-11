Prosegue il divertimento con il Circo Grioni a Castelnuovo del Garda

Dal 5 al 14 novembre 2021, il Circo Grioni monterà il nuovo tendone presso l'area Parcheggio sita in via Palù a Castelnuovo del Garda. Di seguito l'orario degli spettacoli: al venerdì ore 21 sabato e domenica ore 16.30, lunedì, mercoledì e giovedì ore 17.15. Martedì la compagnia non effettuerà spettacoli per le prove di routine.

A tenere alto il livello dello show sono gli artisti, i quali sono formatisi all'Accademia d'Arte Circense di Verona, vantano un'esperienza televisiva (numerose le partecipazioni a vari talent show su Sky, Mediaset, La7). Essendo a pochissimi chilometri da Bussolengo, dove è ancora vivo il ricordo dello stop dovuto al primo lockdown causato dal Covid-19, la direzione del circo invita tutta la popolazione a tornare allo spettacolo di Pescantina.

Nel complesso lo spettacolo è lineare, curato, innovativo e vanta un alto livello tecnico. Il programma dello spettacolo viene arricchito da coreografie e grazie alla continua interazione con il pubblico, l'esperienza dello show del Circo Grioni è unica e indimenticabile.

Informazioni e contatti

Si tiene a ricordare che la struttura del circo rispetta la normative anti Covid-19 vigenti. Per ulteriori informazioni visitare il sito del circo Grioni (www.circogrioni.it) oppure la pagina Facebook.

Il numero della biglietteria è: 329 178 4012.

