Il circo capovolto al Festival Gambe all’Aria presso Villa Buri a Verona

Il Festival Gambe all’Aria porta in scena, giovedì 16 giugno alle 21 nella splendida cornice di Villa Buri, Il circo capovolto di Teatro delle Temperie. Due storie parallele ma strettamente intrecciate, quella di Branko e quella di suo nonno Nap’apo?, due generazioni di rom in questa Europa in cui le etnie nomadi hanno vissuto e vivono ancora vite separate, vite “a parte”. Una generazione e? finita nei campi di concentramento, la successiva nei campi rom alle periferie delle grandi citta?.

Branko Hrabal in fuga dall’Ungheria si rifugia in un campo rom in Italia. Porta con se? dieci scatoloni contenenti quel che rimane del famoso circo ereditato da suo nonno. Circo che ha dovuto bruscamente interrompere la sua attivita? durante la Seconda Guerra Mondiale, quando i nazisti ne hanno prima rinchiuso e poi sterminato tutti gli artisti. Branko non sa che farsene di questa eredita? pesante ed ingombrante. Ma nel campo trova un gruppo di bambini curiosi che lo obbligano a raccontare la storia di quel circo, che e? la storia della sua famiglia e che e? in sintesi la storia dell’Europa da cui tutti discendiamo.

Branko si trova cosi? a ripercorrere l’epopea della propria famiglia, dalla gioia, dall’incantamento e dallo stupore che il circo di suo nonno sapeva portare in giro per tutta Europa, fino alla fuga, alla deportazione, alla reclusione e allo sterminio. Sette bambini lo ascoltano con occhi pieni di incantamento e trovano finalmente fra un trapezio, cinque clave e qualche vecchio costume una nuova speranza di riscatto e di felicita?.

Lo spettacolo è risultato vincitore al Roma Fringe 2017, al Palio Ermo Colle 2020, al premio Mauro Rostagno 2021. Spettacolo consigliato ad un pubblico adulto.

Biglietti: 12 euro intero; 10 euro ridotto under 30 over 70 acquistabili la sera dello spettacolo oppure online al link: https://www.fucinaculturalemachiavelli.com/prodotto/circo-capovolto/.

