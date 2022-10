Al Teatro Stimate lo spettacolo "Cipollino"

6 euro ridotto 3/12 anni - 7 euro intero - gratuito fino a tre anni non ancora compiuti - 6 euro enti convenzionati

Il 13 novembre al Teatro Stimate, il Teatro Libero di Palermo presenterà la versione green di un grande classico della letteratura, "Cipollino". Cipollino, superstite di un disastro ambientale che ha distrutto la sua piantagione, decide di mettersi in cammino nella speranza di trovare una terra più ricca dove far fortuna e tornare per aiutare la famiglia. Lo spettacolo è un percorso di riflessione sull’integrazione e la crescita favorita dallo scambio di idee e dell’amicizia.

"Cipollino" è uno degli appuntamenti di Famiglie a Teatro 2022-2023, giunta alla quarantesima edizione. Organizzata entrambe da Fondazione Aida ets con la collaborazione dell’Assessorato all’Istruzione del Comune di Verona, Fondazione Banca Popolare di Verona, Mibact, Regione del Veneto, Arteven e il patrocinio della Provincia di Verona.