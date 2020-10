Due settimane dedicate al cioccolato Mascao

Altromercato - la maggiore organizzazione di Commercio Equo e Solidale in Italia (www.altromercato.it) - dedica due settimane sino all’8 novembre, alla scoperta del suo cioccolato più pregiato creato nel rispetto dell’ambiente e delle persone: il Mascao. La famiglia del Mascao continua a crescere e quest’autunno presenta una novità nell’assortimento dedicata agli amanti delle spezie: la tavoletta fondente bio con curcuma e pepe. Aumenta così la gamma del cioccolato Altromercato del quale oltre il 95% è biologico; nel 2019 sono state vendute oltre 5.000.000 di tavolette.

La tavoletta di Mascao fondente extra 60% con curcuma e pepe è un cioccolato biologico pensato per chi cerca la bontà e vuole sperimentare nuovi sapori e accostamenti. Il cioccolato e lo zucchero integrale di canna Mascobado incontrano l’inconfondibile aroma della curcuma e la gradevole piccantezza del pepe dando vita ad una tavoletta preziosa, dalle note speziate, mai eccessive e di grande equilibrio, buona per chi la consuma e per chi la produce. Nella nuova tavoletta Mascao si incontrano armonicamente gli ingredienti da tre continenti: il cacao dall’America Latina, lo zucchero integrale di canna dalle Filippine prodotto e infine le spezie dallo Sri Lanka e India.

La produzione tradizionale del cacao è legata a tante questioni di carattere ambientale e sociale che seriamente minano la biodiversità dei paesi produttori e i diritti umani di tutte quelle famiglie di coltivatori che stanno alla base di un’industria cioccolatiera che poco si cura dello sfruttamento delle risorse ambientali e delle persone. Con la filiera etica del cacao di Altromercato si può scegliere un’alternativa equa e sostenibile, realizzata nel rispetto dei criteri del fair trade, per contribuire ad una giusta retribuzione e accesso al mercato di migliaia di produttori di cacao e rispettare l’ambiente.

Informazioni e contatti

Sino all’8 novembre nelle Botteghe Altromercato aderenti in tutta Italia e online su www.altromercato.it sarà possibile provare il cioccolato Altromercato Mascao da filiera etica, esplorandone la varietà di gusti originali e inaspettati. Ogni tre prodotti a scelta della linea Mascao acquistati si riceverà in omaggio la nuova tavoletta di cioccolato bio Mascao fondente extra curcuma e pepe.