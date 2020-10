I maestri cioccolatieri d'Italia arrivano a Soave per "Cioccolato in Festa"

L’arte del cioccolato artigianale torna a Soave, con Cioccolato in Festa, che si terrà da venerdì 9 a domenica 11 ottobre. La manifestazione, che negli anni è diventata un punto di riferimento per tutti i golosi e gli amanti della cioccolata, vedrà anche quest’anno la partecipazione di maestri cioccolatieri che rappresenteranno il territorio veronese e altre regioni italiane.

La struttura dell’evento vedrà alcune modifiche rispetto al passato, per garantire la massima sicurezza possibile ai visitatori ed impedire gli assembramenti. Non ci sarà quindi la classica area ristoro della Pro loco in piazza Mercato dei Grani e nemmeno gli spettacoli e momenti di intrattenimento per grandi e piccini che di solito lì si tenevano.

Protagonisti assoluti del weekend saranno gli stand dei maestri cioccolatieri, installati nel cuore del centro storico, che apriranno i battenti nel pomeriggio di venerdì 9 ottobre e resteranno a Soave fino a domenica 11. Ad accompagnarli ci sarà un’esposizione di artigianato e hobbystica nelle giornate di sabato e domenica. Nella sola giornata di domenica, infine, via Roma ospiterà anche gli stand degli Antichi Mestieri e l’ultimo appuntamento del programma musicale di Soave Live Music.

Informazioni e contatti

La sicurezza di visitatori e standisti è ovviamente la priorità assoluta degli organizzatori. La disposizione di stand e bancarelle verrà realizzata in modo da garantire sempre il distanziamento interpersonale, gli stand dovranno rispettare un preciso protocollo e, come durante “Soave vi Aspetta”, nei principali punti di accesso sarà presente un’agenzia di sicurezza che misurerà la temperatura dei visitatori e vigilerà sull’igienizzazione delle mani. Obbligatorio, ovviamente, l’uso della mascherina all’interno di tutta l’area della manifestazione. Tutti gli stand, poi, chiuderanno sempre alle ore 22.

La Pro Loco Soave spiega: «Le normative di sicurezza, l’andamento dei contagi e la possibilità di nuove restrizioni legate alla diffusione del Covid-19 non permettono di realizzare un evento con la stessa struttura degli scorsi anni. Cioccolato in festa è però una tradizione a cui non si voleva rinunciare. Per questo, assieme all’Amministrazione comunale, si è deciso di adottare una formula ridotta, ma che comunque portasse a Soave i maestri cioccolatieri. In sostanza il weekend si traduce in una mostra-mercato di tre giorni per evitare il più possibile gli assembramenti. Abbiamo predisposto un protocollo di sicurezza e sarà presente un’agenzia dedicata, confidiamo ovviamente che anche i visitatori si sentano responsabili e rispettino tutte le regole del caso».

Web: https://www.facebook.com/SoaveProLoco/