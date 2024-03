"Cinevino" a Sona

CineVino - Terza Edizione. Che sapore ha una trincea? Quali rischi sei disposto a prenderti in mezzo a una guerra che non è la tua? Sullo schermo seguirai le vicende di due giovani costretti a rischiare la vita, per salvarne centinaia: due ragazzi che solo insieme riusciranno ad affrontare le sfide, perché non si combina nulla se ci si muove da soli. Anche tu, nella vita, potresti farcela solo fino a un certo punto se la determinazione ti è amica, ma per raggiungere il massimo è necessario condividere il viaggio.

Mentre i tuoi sensi seguiranno la storia di un vino piemontese legato al film, capirai meglio questo concetto di condivisione. Vedrai delle accoppiate di non poco rilievo, come i protagonisti di questo film incalzante, o il nostro inusuale ma stimolante abbinamento vino-cinema, o ancora, i nostri due stravaganti relatori per la serata. Vieni a trovarci, in compagnia ovviamente. In questa terza edizione di Cinevino, preparatevi a vivere il film 1917 di Sam Mendes.

? sabato 6 Aprile

? 20.30

?Sala civica Antonio Carcereri

Ingresso riservato ai soci con tesseramento di 10 euro valida fino al 31/12/2024.

Degustazione 5 euro.

Evento patrocinato dal Comune di Sona

Per accedere all’evento iscriversi su Eventbrite a questo link → https://www.eventbrite.it

Vi ricordiamo che se non sei socio, puoi tesserarti qui → https://rb.gy/o8zc8f sennò puoi fare direttamente in loco.