Film e corti della Settimana Internazionale della Critica al Pindemonte a ingresso libero

La Settimana Internazionale della Critica (Sic) torna al cinema Pindemonte di Verona con proiezioni ad ingresso libero.

Secondo appuntamento, lunedì 10 ottobre, al cinema di Via Sabotino con i film e i cortometraggi della 37esima edizione della Settimana Internazionale della Critica, sezione autonoma e parallela della Mostra del Cinema di Venezia. Riprendono le proiezioni de "Le Giornate della Mostra del Cinema di Venezia. I film della settimana internazionale della critica", rassegna di successo realizzata grazie ad un accordo consolidato tra Agis, Anec e Fice delle Tre Venezie con gli enti territoriali, le Regioni e le Province autonome.

Il pubblico veronese è atteso in sala alle 18.30 dalla critica cinematografica Michela Manente per la proiezione di "Happy Birthday" (Italia 2022, 20’) del regista Giorgio Ferrero, cortometraggio di chiusura della settima edizione di Sic@Sic.

Subito a seguire verrà proiettato "Beating Sun (Tant que le soleil frappe)" lungometraggio del regista Philippe Petit (Francia, 2022, 85’).

La seconda parte della serata dedicata alla Sic inizierà alle 21, anche con la presenza di Mauro Zingarelli che presenterà il suo cortometraggio "Nostos" (Italia, 2022, 20’).

Ultima proiezione in programma è "Have you seen this woman? (Da li ste videli ovu ?enu?)", primo lungometraggio dei registi Dušan Zori? e Matija Gluš?evi? (Serbia/Croazia, 2022, 79’).

Tutte le proiezioni sono ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.