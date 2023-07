Cinema all'aperto con cene e degustazioni a tema nel dehors di Eataly

Piatti tematici, calici e visite d’arte di qualità al cinema sotto le stelle, per un’esperienza sensoriale a tutto tondo. Eataly Verona e Eataly Art House, ogni giovedì, dal 6 luglio fino al 21 settembre, propongono questo abbinamento in collaborazione con Ahora! Film, società di produzione cinematografica scaligera.

Con «Cinema all’aperto», lo store di Via Santa Teresa 12 offre un modo alternativo per illuminare le serate estive in città, attraverso le luci di avvincenti pellicole, ma anche con un percorso di degustazione ispirato alle trame e studiato appositamente dagli chef di Eataly.

Sarà il dehors del negozio a ospitare le serate. Dodici date in tutto, a partire dalle 20, se con la proiezione si sceglie l’opzione della cena (25 euro). Oppure a partire dalle 21 se invece si preferisce il calice (10 euro). A queste due opzioni se ne aggiunge anche una terza in collaborazione con Eataly Art House: a partire dalle 20 per gli appassionati di arte e fotografia e non solo, al costo di 15 euro, con la proiezione e un calice di vino è inclusa anche la visita guidata alla mostra Photo&Food: il cibo nelle fotografie Magnum dagli anni Quaranta a oggi.

La programmazione cinematografica scelta da Ahora Film! accompagnerà lo spettatore tra America Latina e l’Italia, ma anche in un’Africa da lasciare per cercare riscatto in Europa. Tanti luoghi diversi, in cui si muovono le vite dei protagonisti, da visitare con gli occhi e con il gusto. In caso di maltempo l’evento si terrà comunque, negli spazi interni. Le prenotazioni possono essere effettuate sul sito di Eataly o in negozio.

LA PROGRAMMAZIONE CINEMATOGRAFICA IN DETTAGLIO

Giovedì 6 luglio | “ALAMAR” di Pedro Gonzales Rubio.

Messico, un padre di origine Maya ospita il piccolo figlio, mezzo italiano, di 5 anni e lo coinvolge in una navigazione in mare aperto. Nascerà un bellissimo rapporto a stretto contatto con la natura.

Giovedì 13 luglio | “CONDOTTA” di Ernesto Daranas.

In una Cuba bella e piena di rovine, una maestra di scuola appassionata del suo lavoro lotta contro tutti per i suoi alunni e in particolare per Chiala, un vivace ragazzino che rischia di essere mandato nella scuola di condotta, un istituto di correzione per i ragazzi indisciplinati e con problemi.

Giovedì 20 luglio | “FIORE DEL DESERTO” di Sherry Holmes.

Un emozionante ritratto di una modella africana in fuga da un matrimonio combinato e da un'infanzia traumatica; si rifugerà a Londra per diventare una delle top model più famose del catalogo Pirelli.

Giovedì 27 luglio | “MODA MIA” di Marco Pollini.

Un ragazzino sardo sogna di scappare dalla sua terra natale per diventare stilista. Un racconto di formazione giovanile ispirato a una storia vera, facendo leva sulle risorse naturali della Sardegna.

Giovedì 3 agosto | “LEZIONE DI PITTURA” di Pablo Perelman.

Nel Cile di Pinochet, una madre sola cresce un figlio “genio” della pittura, con l’aiuto di un farmacista. Tutto intorno a loro, i soprusi dei militari.

Giovedì 10 agosto | “ETERNO FEMMINILE” di Natalia Berstain.

Ritratto di Rosario Castellanos, la scrittrice messicana che per prima lotta per i diritti delle donne. Autrice convulsa, Rosario non smette di scrivere e di essere ammirata dal mondo di fuori, scatenando in casa le gelosie del marito filosofo che, invece, non è posseduto dalla stessa febbre, né dalla stessa ispirazione.

Giovedì 17 agosto | “LE BADANTI” di Marco Pollini.

Tre giovani extracomunitarie lasciano la loro vita di soprusi e violenza per rifugiarsi in una casa di cura per anziani sul Lago di Garda. Diventeranno amiche dei nonnini e li aiuteranno a salvare dalla bancarotta la casa di riposo, gestita da un losco direttore.

Giovedì 24 agosto | “PAULINA” di Santiago Mitre.

Buenos Aires, la giovane Paulina è una promettente avvocata in un importante studio della città. Ma mossa da un forte ideale umanitario ed etico, decide di abbandonare il lavoro per andare a insegnare ai poveri. Nonostante il padre, un potente giudice, sia totalmente contrario alla sua scelta, Paulina si trasferisce in una poverissima cittadina al confine tra l’Argentina, il Paraguay e il Brasile. Ben presto, tuttavia, la realtà si dimostra più ostile di quanto Paulina avesse potuto immaginare.

Giovedì 31 agosto | “RACCONTO CALABRESE” di Santiago Mitre.

Pasquale torna nel suo paese d’origine, in Calabria, dopo che il vizio del gioco lo ha allontanato dalla famiglia, rendendolo un uomo solo e schivo. Nicola Gaffuri è un uomo ingiustamente calunniato senza essersi mai potuto chiarire con la sua unica figlia, Concetta. Lo strano e misterioso incontro tra i due porterà Pasquale e il suo amico Lino in un viaggio “on the road” alla ricerca della ragazza per ricongiungerla al padre e alla sua terra, trovando il modo di perdonare loro stessi.

Giovedì 7 settembre | “LA GRANDE GUERRA DEL SALENTO” di Marco Pollini.

Salento, mentre l'Italia si sforza di risollevarsi dopo la seconda guerra mondiale, nella profonda Puglia se ne scatena una fra due paesini: Supersano e Ruffano. Una guerra che, esprimendosi in una partita di pallone, nasconde in realtà la rivalità fra due uomini: Ernesto, imprenditore agricolo e presidente della squadra di calcio di Supersano, e Alfredo, generale in pensione del regime fascista e presidente del Ruffano Calcio. Sullo sfondo c'è anche un amore che sta sbocciando: quello tra Giulio e Agnese, legati dall'amicizia con un'altra coppia di giovani, Giovanna e Antonio. Quest'ultimo, Antonio Prete, è stato il primo tifoso italiano a perdere la vita per una partita di pallone.

Giovedì 14 settembre | “LA FORTUNA È IN UN ALTRO BISCOTTO” di Marco Placanica.

Sullo sfondo degli affari che muovono una provincia portuale, Leo, un giovane orfano, prova a mantenere in vita l’attività ereditata dal padre, malgrado la persecuzione di uno strozzino: Tonino Paffone, proprietario di un mediocre ristorante asiatico e aspirante intermediario nell’import-export per conto della malavita cinese. Leo e? disposto a tutto per non perdere l'attività di famiglia: persino a rubare. La vittima prescelta e? Manfredo Collini, facoltosissimo imprenditore, collezionista d’arte con velleità da sindaco. Ma il destino vuole che Federico, figlio di Collini, e Virginia, figlia di Tonino, si innamorino.

Giovedì 21 settembre | “HO BISOGNO DI TE” di Marco Placanica.

Traferitosi da poco in un nuovo condominio, il trentenne Pier si lamenta con la giovane inquilina del piano superiore per alcuni disguidi. Da questo incontro nasce un’attrazione forte che coinvolgerà anche le vite degli amici più vicini tra piccoli equivoci e fragili equilibri.