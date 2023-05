Martedì al cinema, due film a 3 euro a Verona, Legnago e San Bonifacio

Dopo il successo del mese di marzo, anche per tutto il mese di maggio proseguono, nelle sale cinematografiche di Verona e provincia, le proiezioni della rassegna "La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema", progetto pluriennale della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (Fice) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta Agis.

Tutti i martedì del mese, gli appassionati potranno entrare in sala con un biglietto al costo ridotto di tre euro, che permetterà loro di apprezzare su grande schermo opere di qualità provenienti dai più importanti festival cinematografici del mondo, nonché scoprire le novità cinematografiche appena uscite.

A Verona, al Multisala Rivoli, martedì 2 maggio alle 17, 19.30 e 21.30, si potrà vedere a 3 euro il film Non morirò di fame di Umberto Spinazzola. La storia è ambientata a Torino dove il protagonista Pier, un ex chef stellato, vive ai margini della società a causa di un passato oscuro. Pier, recupererà il suo amore per la cucina, attraverso un viaggio nel recupero alimentare, elaborando ricette con ingredienti riutilizzati e salvati dallo spreco. Il suo talento si rivelerà necessario per consolidare il rapporto difficile con la figlia e iniziare un nuovo percorso di vita.

In provincia, domani sarà visibile a prezzo ridotto la pellicola Anche io di Maria Schrader, in cartellone sia al Multisala Cinergia di Legnago (alle 19 e alle 21.30), sia al Multisala Cristallo di San Bonifacio (sempre alle 19 e alle 21.30). Il film racconta la storia delle due reporter del New York Times Megan Twohey e Jody Kantor che, insieme, hanno diffuso una delle storie più importanti di un’intera generazione, contribuendo al lancio del movimento "Me too" che ha rotto il silenzio sulla faccenda degli abusi sessuali avvenuti ad Hollywood e che ha cambiato per sempre la cultura americana.