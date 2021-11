A Verona e provincia il cinema di qualità a solo 3 euro il martedì grazie alla Regione Veneto: i film in programma

Proseguono martedì 16 novembre nelle sale di Verona e provincia aderenti le proiezioni della rassegna “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS. Tutti i martedì del mese di novembre, la rassegna consentirà al pubblico di vedere le ultime uscite cinematografiche, insieme a opere alternative ai grandi circuiti commerciali, accompagnate anche dal commento di un esperto.

Molto ricco questa settimana il cartellone del Multisala Rivoli con tre opere in programmazione. Alle 17 troviamo “Zlatan” (Svezia, Danimarca, Paesi Bassi, 2021, 100’) di Jens Sjögren, storia di crescita e trasformazione di un uomo che è partito dai sobborghi fino ad arrivare al successo. Il calcio è stato la liberazione di Zlatan Ibrahimovic da un ambiente difficile: il suo notevole talento e la fiducia in se stesso lo hanno catapultato contro ogni probabilità ai vertici del calcio internazionale, portandolo a giocare in squadre come l’Ajax Amsterdam, la Juventus, l’Inter, il Milan, il Barcellona, il Paris Saint-Germain e il Manchester United. Alle 19, appuntamento dedicato all’attore e regista Clint Eastwood con la proiezione di “Gran Torino” (USA 2008, 116’), accompagnato dallo speciale, in versione originale sottotitolata, “Clint Eastwood: A Cinematic Legacy”, docuserie, realizzata dalla Warner Bros per celebrare i 50 anni di collaborazione con Eastwood, che racconta la sua carriera: dai western alle storie d'amore ai drammi polizieschi, tutti i lavori che hanno dato al pubblico il piacere unico di vedere Eastwood eccellere come narratore, produttore e attore. Il protagonista di “Gran Torino” è Walt Kowalski, veterano della guerra in Corea e operaio in pensione di una fabbrica di automobili. Kowalski è uno a cui non piace molto il modo in cui la sua vita e il suo quartiere si sono trasformati. Soprattutto non gli piacciono i suoi vicini, immigrati Hmong dal Sud-est asiatico. Ma gli eventi costringeranno Walt a difendere proprio quei vicini dalla locale gang che semina violenza e paura. Alle 19.30, infine, inizia “Per tutta la vita” (Italia 2021, 101’) di Paolo Costella. Il film vede al centro della storia quattro coppie sposate da tempo il cui matrimonio viene messo in discussione. A distanza di anni dal fatidico "si", i protagonisti ricevono inaspettatamente da un giudice, la notizia che il loro matrimonio non è mai stato valido perché il prete che ha celebrato la funzione in realtà non era un vero prete. Si intrecciano così le storie delle quattro coppie, pronte a rinnovare per la seconda volta la promessa di amore eterno, tra ansia, eccitazione e agitazione.

In provincia, al Multisala Cinergia di Legnago inizia, alle 19, la proiezione di “Freaks Out” (Italia, Belgio 2021, 141’) di Gabriele Mainetti. Roma, 1943: Matilde, Cencio, Fulvio e Mario vivono come fratelli nel circo di Israel. Quando Israel scompare misteriosamente, forse in fuga o forse catturato dai nazisti, i quattro "fenomeni da baraccone" restano soli nella città occupata. Qualcuno però ha messo gli occhi su di loro, con un piano che potrebbe cambiare i loro destini e il corso della Storia.

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione a tre euro sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina Facebook @agis.trevenezie

Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. È consigliabile la prenotazione.

