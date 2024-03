Al Cinema K2 di Verona la proiezione del film "La Zona d'interesse": segue dibattito tra cinema, filosofia e storia

Mercoledì 6 marzo al Cinema Kappadue la proiezione delle ore 21 del film "La Zona d'interesse" sarà introdotta, e seguita poi da un dibattito finale, che incrocerà cinema, filosofia e storia contemporanea nel racconto della realizzazione del film. Il dibattito sarà condotto da:

Prof. Gianluca Solla, docente di filosofia dell'Università di Verona e fondatore di PHILM

Carlo Saletti, storico e presidente dell'Istituto Veronese Resistenza.

Moderatore Francesco Lughezzani

L'ingresso è aperto a tutti con normale biglietto al prezzo scontato di 5,50 euro. L'evento è stato organizzato dal CINEMA KAPPADUE in collaborazione con:

Circolo del Cinema

Istituto Veronese Resistenza ed Età Contemporanea

PHILM Centro di ricerca filosofia e cinema

Il film è candidato a 5 premi Oscar e vincitore del Grand Prix Speciale della Giuria al Festival di Cannes.

"La Zona d'Interesse" (G.B. / Polonia / USA 2023 - 105')

regia di Jonathan Glazer

con Sandra Huller, Christian Friedel, Ralph Herforth

Rudolf Höss e famiglia vivono la loro quiete borghese in una tenuta fuori città, tra gioie e problemi quotidiani: lui va al lavoro, lei cura il giardino e i figli giocano tra loro o combinano qualche marachella. C’è un dettaglio però. Accanto a loro, separato solo da un muro, c’è il campo di concentramento di Auschwitz, di cui Rudolf è il direttore.

A dieci anni di distanza da “Under the Skin”, acclamato universalmente come una delle opere che ha meglio colto le inquietudini della contemporaneità, Jonathan Glazer si ripresenta con la trasposizione di un romanzo di Martin Amis: un film ambizioso e collocato in un’epoca storica tristemente nota, quella degli anni ’40 e della messa in atto della Soluzione Finale da parte dei nazisti. Ma è chiaro fin da subito come non sia la ricostruzione storica a interessare il regista, bensì la messa in scena di una situazione paradossale, così estrema da trasformarsi in un laboratorio di analisi della banalità del male e della separazione tra percezione soggettiva e realtà oggettiva.

Cinema Kappadue

Via Antonio Rosmini 1 - 37123 Verona

Telefono 0458005895

La zona d'interesse / Locandina del film via ufficio stampa Cinema K2