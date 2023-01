Cinema e fumetto: al Centro audiovisivi del Comune di Verona un corso e una rassegna di film

Fumetto, che passione. A questa particolare tecnica espressiva, il Centro Audiovisivi del Comune dedica un particolare focus legato al cinema. Per mostrare come il cinema ed il fumetto siano riusciti a percorrere la stessa strada, verso le emozioni di storie che restano nei cuori.

Due le proposte di approfondimento. La prima, il corso "Cinema e fumetto" è un percorso di sei incontri di due ore ciascuno dedicato non solo ad appassionati e curiosi cinefili ma a tutti gli amanti dell’avventura. Si parte giovedì 2 febbraio dalle ore 16.30 alle 18.30 per poi proseguire nelle date del 9, 16 e 23 febbraio, 2 e 9 marzo 2023.

Il corso, in collaborazione con l’associazione ‘Ilcorsaronero’ è tenuto da due ospiti d’eccezione, il dott. Claudio Gallo ed il dott. Francesco Testi, che parleranno di fumetto, di cinema e delle reciproche contaminazioni Il costo del corso è di 35 euro.

Info e prenotazioni sul sito del Comune.

Dalla teoria alla pratica. Il 31 gennaio partirà "Cinema e fumetto. Le proiezioni", rassegna cinematografica dedicata a chi ama l'azione e l'avventura con undici film in programmazione presso l’anfiteatro del Centro Audiovisivi, visibili nelle giornate di martedì e mercoledì alle ore 15.30, per un totale di 22 proiezioni. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. È possibile prenotare per essere sicuri di poter accedere.