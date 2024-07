Al Cinema Fiume anteprima del film "L'invenzione di noi due" tratto dal best seller di Matteo Bussola

Mercoledì 17 luglio al Cinema Fiume di Verona verrà presentato in anteprima il film: "L'invenzione di noi due" tratto dal best seller di Matteo Bussola, regia di Corrado Ceron, con Lino Guanciale, Silvia D'Amico e Paolo Rossi.

Ci saranne tre proiezioni, alle 16, alle 18.15 e alle 21.

Saranno presenti in sala al termine della proiezione delle 18.15 per un saluto e alle 21 per l'introduzione gli attori Lino Guanciale e Silvia D'Amico, il regista Corrado Ceron, l'autore Matteo Bussola e i produttori.

La produzione è tutta veronese, della K+ Film di Nicola Fedrigoni e Valentina Zanella, già produttori di film di successo come "Si muore solo da vivi", "Acqua e anice", "Finché c'è prosecco c'è speranza" e il documentario dedicato a Zucchero.

La prevendita dei biglietti è già aperta esclusivamente presso la cassa del Cinema Fiume.