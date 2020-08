Progetto "Teach me Nadia Onlus": estate solidale e cinema all'aperto con "Lion"

i Volontari del progetto Teach Me di NADIA onlus, per raccogliere i fondi necessari alla riapertura della Christ Raja school ad Howrah (Calcutta) in India, hanno organizzato una serata speciale all'insegna della beneficenza e del cinema di qualità. L'appuntamento è per sabato 29 agosto alle 21.15 presso la parrocchia di San Felice Extra a Verona, dove verrà proiettato all'aperto il film "Lion – la strada verso casa", un bellissimo film in parte ambientato ad Howrah proprio dove si trova la scuola.

Il ricavato della serata (offerta libera a partire da 5 euro) sarà devoluto interamente alla Christ Raja School. L'evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normi vigenti per impedire la diffusione del Covid-19.

Informazioni e contatti

Apertura cancelli ore 20.30. Consigliata prenotazione whatsapp: 3405529041.

Web: https://www.facebook.com/nadiaforchristraja/

