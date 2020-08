Cinema all'aperto ad Illasi con il film "Zootropolis"

L'Associazione Anche Noi Cellore Aps e il Comune di Illasi vi invita il 20 agosto 2020 alla seconda serata del cinema all'aperto a Cellore d'Illasi (VR) in Via XXV Aprile. Inizio del film ore 20.45 con apertura degli ingressi dalle ore 20.15, entrata gratuita, è gradita la prenotazione. Durante la serata saranno applicate tutte le disposizioni Anti-Covid come da Decreto Rilancio.

Titolo del film: "Zootropolis".

Il mondo animale è cambiato: non è più diviso in due fra docili prede e feroci predatori, ma armoniosamente coabitato da entrambi. Judy è una piccola ma audace coniglietta dalle grandi ambizioni che sogna di diventare poliziotta. Nick è una volpe che vive di piccole truffe nella città capitale dove Judy, dopo un estenuante allenamento in accademia, approda con non poche difficoltà. Toccherà a loro, inaspettatamente uniti, risolvere il mistero dei 14 animali scomparsi nella grande città di Zootropolis.

Regia di Byron Howard e Rich Moore.

Con le voci di Ilaria Latini, Allessandro Quarta e Roberto Fidecaro.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/events/627814007843966