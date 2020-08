Arriva il cinema all’aperto a Forte San Briccio. Primo appuntamento, giovedì 20 agosto, con Bohemian Rhapsody, la storia dei primi 15 anni dei Queen e del loro leader Freddie Mercury. La proiezione inizierà alle 21, ma dalle 20.30 si potrà prendere posto sulle gradinate del Forte. Il numero di spettatori massimo è di 100, per consentire il rispetto delle misure anti-Covid. È obbligatorio l'utilizzo della mascherina.

Il biglietto di ingresso costa 4 euro, 3 euro per i tesserati dell’associazione All’ombra del Forte, gratis fino a 18 anni. Sarà aperto per l’occasione il punto di ristoro. Il consiglio è quello di portarsi un cuscino o magari una coperta per sfruttare anche gli spazi verdi accanto alle scalinate, così da stare comodi e sicuri.

Vincitore di quattro premi Oscar (miglior attore, miglior montaggio, miglior montaggio sonoro, miglior sonoro), Bohemian Rhapsody ripercorre i primi quindici anni del gruppo rock dei Queen, dalla nascita della band nel 1970 fino al concerto Live Aid del 1985.

Gli altri appuntamenti

Giovedì 27 agosto nuovo appuntamento di Cinema al Forte, sempre in musica, con il film d’animazione Sing, e questa volta saranno i bambini a guidare le danze. Sing racconta le vicende di un koala deciso a salvare il suo teatro attraverso il potere del canto. Colonna sonora da ascoltare e riascoltare.

Giovedì 3 settembre toccherà a Zootropolis, altro film d'animazione di successo, premio Oscar 2017. La coniglietta Judy dovrà risolvere il caso degli animali scomparsi, che la città di Zootropolis sta cercando.

Giovedì 10 settembre ancora una biografia musicale con Rocket Man, la vita di successi, eccessi e avventure di sir Elton John.

Giovedì 17 settembre, gran finale con Un'ottima annata, con Russel Crowe nei panni di un manager che si ritrova all'improvviso nel mondo del vino. La serata, organizzata dallo Sbif (San Briccio in Festa) nell'ambito di Vino in Corte Tour, prevede una degustazione guidata di alcuni vini raccontati sullo schermo.

Tutte le proiezioni avranno inizio alle 21.

Informazioni e contatti

Nel frattempo, domenica 6 settembre si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del consiglio dell'associazione All'ombra del Forte, che gestisce la struttura. I tesserati potranno votare e candidarsi, comunicandolo alla mail allombradelforte@gmail. com, o mandando un messaggio sulle pagine Instagram e Facebook di Forte San Briccio. Forte San Briccio è un complesso architettonico di origine militare edificato tra il 1883 e il 1888 ad opera del genio militare italiano sul colle da cui prende il nome, nel Comune di Lavagno (Verona), in un’area abitata già in tempi remoti, come testimoniano i reperti archeologici ritrovati all’epoca della sua costruzione.

Web: www.fortesanbriccio.it/