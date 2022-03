Pif a Verona presenta al cinema Alcione il suo ultimo film: "E noi come stronzi rimanemmo a guardare"

Sabato 2 aprile, ore 20, al Teatro Alcione di Verona, Pif presenta il suo ultimo film E noi come stronzi rimanemmo a guardare. La serata, organizzata dall’associazione Yanez Verona, si concluderà con un dibattito che vede coinvolto il regista, la FILT CGIL Verona e soprattutto le testimonianze dirette di giovani riders.

«Noi non vogliamo restare a guardare. - commenta Jacopo Buffolo, tra i fondatori di Yanez - Molti giovani, soprattutto studenti, si trovano costretti a lavorare sottopagati e senza tutele, per mantenersi e continuare gli studi. Durante la pandemia il servizio a domicilio è stato sicuramente utile per molte situazioni problematiche, ma non si è tenuto conto della condizione dei lavoratori. - continua Buffolo - Stiamo parlando di un tema fondamentale che intreccia lavoro, giovani e precariato. Senza diritti e tutele sul lavoro non si può costruire nessun futuro: anche Verona deve rendersene conto». Per l’associazione Yanez Verona, la proiezione del film vuole essere «un momento di confronto ma soprattutto di spinta ad agire».

Informazioni e contatti

I biglietti sono acquistabili online sulla pagina dell'evento al link: https://www.facebook.com/ events/694608828340585?ref= newsfeed