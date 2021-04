Cineforum di Conoscere Eurasia celebra i 75 anni della vittoria sul nazifascismo

A partire dal 15 aprile 2021 fino al mese di maggio, riprende il Cineforum italo-russo dell’Associazione Conoscere Eurasia, per celebrare i 75 anni della vittoria sul nazifascismo: una galleria di dieci pellicole originali, capolavori del cinema italiano e russo – ma anche internazionale – che raccontano la Seconda guerra mondiale e la strenua lotta degli Alleati contro le potenze dell’Asse. La rassegna, organizzata da Conoscere Eurasia e dalla Casa Russa in Verona, in collaborazione con Region – Group of Companies, Mosfilm, Consolato onorario della Federazione Russa in Verona e con il patrocinio del Comune di Verona, è curata e presentata dal prof. Alberto Scandola, docente di Storia e Critica del Cinema presso l’Università degli Studi di Verona.

Cineforum: scarica programma e sinossi dei film

A causa delle vigenti norme anti-Covid, la serie di film – la cui proiezione è già iniziata a fine 2020 con il doppio appuntamento dello scorso 20 ottobre, durante il quale sono stati proposti “Ballata di un soldato” (URSS, 1959) e “Tutti a casa” (ITA, 1960) – sarà trasmessa in streaming online sul sito web di Conoscere Eurasia (https://conoscereeurasia.it/category/attivita/cineforum/), con l’obiettivo di raggiungere un pubblico più vasto e allargare la partecipazione alla speciale ricorrenza. Un’iniziativa dal grande spessore culturale, volta a valorizzare e diffondere la conoscenza del patrimonio cinematografico internazionale sul secondo conflitto mondiale, che si concluse ormai oltre 75 anni fa (in Italia il 25 aprile, giorno in cui il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia proclamò l'insurrezione generale in tutti i territori ancora occupati dai nazifascisti; in Russia il 9 maggio, all’indomani della resa incondizionata del Terzo Reich).

La memoria della Seconda guerra mondiale e della resistenza al nazifascismo si fa, infatti, tanto più importante quanto più diminuiscono, anno dopo anno, i testimoni oculari di quelle tragiche vicende storiche. Il cinema, con la sua potenza mitopoietica e la forza rappresentativa dell’immagine, diventa così la forma d’arte privilegiata per coinvolgere e appassionare il grande pubblico, mantenendo vivo il ricordo degli orrori del nazifascismo e del conflitto mondiale, affinché non abbiano mai a ripetersi.

Il calendario delle proiezioni

Lettere da Iwo Jima (USA, 2006) – giovedì 15 aprile

L’infanzia di Ivan (URSS, 1962) – martedì 20 aprile

Paisà (ITA, 1946) – giovedì 22 aprile

L’ascesa (URSS, 1976) – martedì 27 aprile

Stella (RUS, 2002) – giovedì 29 aprile

Nessuna prescrizione. Non cedere mai e non arrendersi (RUS, 2019) – martedì 4 maggio

Dunkirk (USA, 2017) – giovedì 6 maggio

La strada per Berlino (RUS, 2015) – martedì 11 maggio

Informazioni e contatti

L’inizio delle proiezioni è fissato in ciascuna occasione per le ore 20.30. I film russi saranno trasmessi in lingua originale e sottotitolati in italiano. La registrazione dei film trasmessi in diretta, infine, sarà disponibile sul sito web di Conoscere Eurasia all’indirizzo: https://conoscereeurasia.it/category/attivita/cineforum/, mentre le copie dei film saranno tutte reperibili in formato BluRay presso la videoteca dell’Associazione (Via dell'Artigliere 11, Verona).

