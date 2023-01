Ciaspolata con tramonto sulle creste e rientro con luna (quasi) piena in Lessinia il 4 febbraio 2023.

RITROVO: ore 14.30, il luogo esatto verrà indicato in fase di iscrizione

DISLIVELLO: 400 m circa

LUNGHEZZA: 7 km circa

DURATA: 4 ore

DIFFICOLTA': escursionistica media

SPOSTAMENTO: con mezzo proprio

Ciaspolata pomeridiana di media difficoltà per andare ad osservare il tramonto dai punti più elevati (ma molto semplici da raggiungere) dell'altopiano della Lessinia! Ammirare le creste in ambiente tipicamente invernale, muoversi in zone dove il silenzio e la fauna selvatica la fanno da padroni. Dopo aver goduto del tramonto dalle creste torneremo all'auto con la luce della luna ormai piena! Ed al rientro la possibilità di scaldarsi in compagnia davanti a qualcosa di fumante! La magia della Lessinia invernale!

Non avete le ciaspole? Nessun problema, ve le forniremo noi direttamente in loco. L'escursione si effettuerà raggiunto il numero minimo di partecipanti. Numero di posti limitato.

NB: nel caso di meteo nuvoloso/coperto e/o di vento forte nella parte alta dell'altopiano il programma potrebbe subire delle variazioni per poter godere comunque a pieno della bellezza della nostra Lessinia.

COSTO ESCURSIONE:

20 euro ADULTI, ragazzi tra 10-12 anni 15 euro

POSSIBILITA' di NOLEGGIO di CIASPOLE (e bastoncini): € 10 a persona

GUIDA CERTIFICATA: Alberto Saddi. Guida Ambientale Escursionistica regolarmente iscritta al Registro italiano AIGAE; VE366

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.30 DEL GIORNO PRIMA (o fino ad esaurimento posti). Telefonando al numero 379 2532965. Mandando una mail a info@vocidalbosco.com. Mandando un Whatsapp al numero 379 2532965 con scritto nome cognome e iscrizione all'evento. NON È SUFFICIENTE IL PARTECIPERÒ o MI INTERESSA PER CONSIDERARE L'ISCRIZIONE COME CONFERMATA.

MATERIALE OBBLIGATORIO:

ciaspole e bastoncini telescopici;

scarponcino o calzature da escursionismo con suola da trekking in buono stato, preferibilmente a collo alto (no “mon boot” o scarpe a suola liscia)

pantaloni lunghi e abbigliamento a strati (consigliamo calza a maglia e più strati caldi per la parte alta), meglio se impermeabile la parte sotto;

vestiario adeguato alla stagione

acqua (o the caldo): almeno 1,5 litri

pranzo al sacco più qualche riserva alimentare (snack, frutta ecc)

guanti e cappello

MATERIALE CONSIGLIATO