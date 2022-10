Ciao Market a Porta Palio l'8 e il 9 ottobre 2022. Ciao Market è un evento nato per sensibilizzare le persone sul tema della sostenibilità nell'abbigliamento. In concreto offre spazi all'interno dell'evento a progetti locali nati con la Mission della sostenibilità e estende il concetto con performance di ricostruzione di vecchi capi ("upcycling"), workshop gratuiti aperti al pubblico e un'area vintage & second hand.

All'interno dell'evento sarà possibile trovare anche uno stand dedicato a "Fashion Revolution", movimento globale formato nel 2013 da attivisti che credono in una diversa industria della moda, capace di rispettare i diritti umani e l'ambiente in tutte le fasi del ciclo produttivo.