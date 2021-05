“FILM d’Azione……..in Quartiere”: nuovo appuntamento del ciclo di incontri online dal titolo “Cinema e città”

Martedì 25 maggio alle ore 18.30-20.30 secondo appuntamento del nostro ciclo di incontri online dal titolo “Cinema e città” co-progettato con l’Ateneo di Verona nella persona del Prof. Riccardo Panattoni, primo referente di un Accordo Quadro stipulato tra ViveVisioni Impresa Sociale ed Università. Il titolo di questo secondo incontro è “FILM d’Azione……..in Quartiere”. A cura di Anna Marziano (Filmmaker).

Dopo la laurea in Scienze Politiche all’Università di Padova, Anna Marziano si diploma in cinematografia presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Nel 2009 si trasferisce in Francia per studiare regia documentaria presso gli Ateliers Varan e arte contemporanea presso Le Fresnoy Studio National. Dal 2010 i suoi film vengono presentati e premiati in diversi festival internazionali - tra i quali Torino Film Festival, Toronto Film Festival, IFFR Rotterdam Film Festival. Una retrospettiva integrale dei suoi lavori è stata presentata al Volksbühne Berlin nel 2019. I suoi film sono conservati presso la Cineteca di Bologna. Anna vive e lavora a Padova e a Berlino.

Modalità di iscrizione per accedere a tutte le iniziative online, compresa la prossima del 25 maggio dalle ore 18.30 alle 20.30: https://bit.ly/iscrizionecinemacitta.