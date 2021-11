"Una chitarra per amica​", il concerto benefico al Teatro Camploy di Verona

Martedì 30 novembre il teatro Camploy ospita il concerto benefico ‘Una chitarra per amica’, evento promosso dal Comune nell’ambito dell’iniziativa ‘Quartieri in musica’. L’appuntamento è alle ore 21, per una serata all’insegna della musica rock e della solidarietà. L’ingresso al concerto è gratuito ma è possibile effettuare una donazione libera a Uildm Verona, l’associazione che da cinquant’anni è a fianco delle persone con disabilità e alle loro famiglie, e in particolare a quelle affette da distrofia muscolare.

Ricco e coinvolgente il repertorio musicale che verrà proposto al pubblico. Si parte con la band Fase Rem e il tributo alle intramontabili musiche dei Dire Strait. Seguirà il concerto di Luca Olivieri, affermato cantante e chitarrista, che trasporterà il pubblico nel mondo de rock and roll e del country rock. Special guest sarà la chitarrista e cantautrice Silvia Zaniboni.

Informazioni e contatti

L’evento, ad ingresso gratuito con obbligo di Green pass, è stato presentato oggi dall’assessore al Decentramento Marco Padovani. Presenti Ennio Ottofaro della band Fase Rem, il cantante Luca Olivieri con la chitarrista Silvia Zaniboni e Giuseppe Fiorio per Uildm Verona.

«Sono davvero contento di riprendere un progetto avviato con successo prima del Covid- ha detto Padovani-. La pandemia ci ha danneggiato ma non ci ha fermato, la musica torna protagonista al Teatro Camploy con due artisti ben noti al pubblico veronese. Sottolineo il valore sociale delle serata, legata ad una raccolta benefica per Uildm Verona, una presenza preziosa per le persone con disabilità e le loro famiglie».

Info: Uildm Verona tel.338-8000201, mail uildmverona.areasociale@gmail. com