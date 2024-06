Al Chiostro di Sant’Eufemia la divertente commedia "Ho sposato 7 donne"

Dopo il successo dello scorso anno, con lo spettacolo “Il Club delle prime… quasi ex… mogli”, l’Associazione Culturale Teatrale La Bugia debutterà il 4 luglio al Chiostro di Sant’Eufemia con la nuova, divertente, commedia “Ho sposato 7 donne” di Dory Cei, che aprirà la rinomata rassegna “Estate nei cortili” 2024 del Chiostro stesso. Lo spettacolo verrà replicato tutte le sere alle ore 21.15, fino al 10 luglio compreso.

La Bugia, che quest’anno festeggia il quindicesimo anno dalla fondazione, prosegue con la proposta di commedie divertenti, che negli anni si sono intervallate a lavori impegnati, a eventi musicali, letture e corsi di teatro per bambini, ragazzi e adulti. Un’associazione che è partita dalla produzione di una sola commedia all’anno e che in quindici anni ha moltiplicato le proposte culturali. Quest'anno in scena ci saranno quattordici attori, provenienti da esperienze diverse, che con battute e gag, in un turbinio di eventi e di equivoci, coinvolgeranno e divertiranno il pubblico.

Trama

Come può un uomo dei nostri giorni, dirigente della propria azienda, sicuro di sé, economicamente agiato, finire per sposare ben sette donne? Eppure Torquato c'è riuscito: è passato così da una vita da single maturo e sereno ad una casa chiassosa piena di donne ciarliere, alcune furbe, altre ingenue, tutte petulanti, che in un turbinio di eventi spassosi, nel corso di due divertenti atti che fanno ridere e pensare, gli stravolgono la vita ancora una volta.

Interpreti in ordine di apparizione: Roberta Gini, Elisa Posteri, Marcella Chiechi, Laura Albrigo, Sabrina Ronconi, Laura Tomelleri, Giordano Giordani, Giorgio Falezza, Silvano Pizzin, Sebastiano Pisani, Paola Fuggetti, Luisa Gazza, Gian Paolo Zago.

Regia: Elena Merlo