Chiostro dei Poeti, serata dedicata a Emoji e amicizia con Renzo Tonel

Nuovo appuntamento del Chiostro dei Poeti, evento organizzato dall'associazione culturale La Pianura con il ramo "PIANURA CULTURA" Sezione "LIBRI DA GUSTARE".

Nel bellissimo Chiostro di S. Maria delle Grazie (Ex Convento) (o in caso di brutto tempo nella sala civica sempre nell'ex Convento), Domenica 14 luglio alle 18, un grande pomeriggio strepitoso con gli Amici Poeti del chiostro per una SERATA DI POESIA E LETTURA da leggere ed ascoltare. Una giornata dedicata alla EMOJI e all'AMICIZIA.

Se hai una poesia nel cassetto vieni a leggerla, sei il benvenuto.

Tutti possono partecipare, sia chi scrive poesie sia chi ama ascoltare, nessuno escluso.

Ospite della serata il musicista e cantante "RENZO TONEL" con le sue canzoni d'autore.