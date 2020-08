Al Children’s Museum Verona i Science Show e gli eventi serali per tutta la famiglia

Un’esplosione di scienza al Children’s Museum Verona con i Science Show e gli eventi serali per tutta la famiglia. Dopo il tutto esaurito delle proposte serali e il successo del Science Show – lo spettacolo della scienza tra azoto liquido, pozioni e ironia - dello scorso 8 agosto, continuano le iniziative e gli eventi estivi dedicati alle famiglie al Children’s Museum Verona tra spettacoli esplosivi, laboratori ed aperture ‘fuori orario’.

Martedì 18 e 25 agosto il Museo apre al pubblico la sera per la visita libera dalle 20.30 alle 22.15. Mentre ogni giovedì di agosto dalle 20.30 alle 22.30, grandi e piccini potranno vivere un momento in famiglia con l’evento serale “Città Incantata – la fantasia si accende con un LED” che unisce un laboratorio scientifico-creativo con la visita libera al Museo.

Ancora, il 22, 29 e 30 agosto sarà possibile partecipare allo spettacolo della scienza con uno sbalorditivo Science Show. Qui pozioni, reazioni chimiche e fantastiche esplosioni lasceranno a bocca aperta tutti i partecipanti, dal più piccolo al più grande. Ospite d’onore: l’azoto liquido!

Ad agosto il Children’s Museum Veroan aspetta tutte le famiglie per esplorare, scoprire, vivere il museo tra educazione e divertimento, per accendere insieme il potere della curiosità.

Il programma degli eventi

Per partecipare alle proposte di agosto è necessaria la prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili, sul sito del Museo www.cmverona.it, oppure al link diretto: https://bit.ly/BigliettiCMV.

Apertura serale del museo: martedì 18 e 25 agosto dalle 20.30 alle 22.15. Un’occasione per visitare il Children’s Museum Verona di notte, esplorando in libertà tutte le aree del museo. Costo ordinario del biglietto d’ingresso (www.cmverona.it/orari)

Evento per famiglie ‘Città Incantata – la fantasia si accende con un LED’: ogni giovedì fino al 27 agosto dalle 20.30, per famiglie con bambini dai 5 ai 12 anni. Circuiti elettrici, creatività e gioco di squadra per dare vita alla fantasia, costruire una Città Incantata e “accenderla” grazie a luci LED.

I partecipanti potranno portarsi a casa ciò che hanno creato e visitare liberamente il Museo al termine del laboratorio. Costi: 12 euro bambini 5-12 anni; 7 euro adulti

Science Show: sabato 22 alle 15.30 e alle 17.15, sabato 29 e domenica 30 agosto alle 15.30 (durata spettacolo 45 minuti). Pozioni, reazioni chimiche e... Fantastiche esplosioni in un susseguirsi di esperimenti scientifici dagli esiti inaspettati e straordinari, eseguiti con ironia e comicità per stupire e incuriosire piccoli e grandi! Ospite d’onore per l’evento: l’azoto liquido per lo spettacolo sensazionale della scienza che lascerà tutti a bocca aperta! Costi: 5 euro bambini 3+ e adulti; gratuito per bambini 0-2 anni.

Informazioni e contatti

CHILDREN’S MUSEUM VERONA - Ex Magazzini Generali Via Santa Teresa, 12 37135 Verona – Italy.

Tel. 045 2456540

Mail: segreteria@cmverona.it

Web: www.cmverona.it