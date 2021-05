Chiaretto on the road, a Bardolino passeggiate alla scoperta del vino e territorio locale

Torna a Bardolino il 15 e 16 maggio Chiaretto On The Road, l’appuntamento che permette di scoprire il territorio e i suoi vini attraverso passeggiate guidate tra sentieri e cantine vinicole. L’edizione di quest’anno permette di scegliere tra tre percorsi diversi: La Rocca, Bardolino e Calmasino, tutti della durata di circa tre ore, i quali toccheranno oltre alle aziende produttrici del Chiaretto di Bardolino per le degustazioni, anche alcune zone monumentali di interesse storico e artistico. Ogni gruppo, formato al massimo da 25 persone, sarà accompagnato da una guida turistica professionista con lo scopo di fornire informazioni e raccontare quello che i partecipanti ammireranno lungo i tre cammini. Gli orari di partenza saranno diversi a seconda delle esigenze di ogni partecipante: 9.30 e 10.30 del mattino, oppure alle 15 e alle 16. Per partecipare è necessario acquistare il proprio biglietto su www.bardolinotop.it o su www.eventbrite.it, dove è possibile trovare anche tutte le informazioni su percorsi ed orari.

Chiaretto on the Road rientra nel contenitore di appuntamenti “Primavera in Rosa con il Chiaretto di Bardolino”, una serie di eventi e manifestazioni con l’obiettivo di promuovere il vino rosa italiano più venduto al mondo e un segnale di ripartenza per il turismo a Bardolino. Durante tutto l’arco di tempo il paese e le sue attività saranno allestiti a tema rosa, mentre i ristoranti proporranno almeno un piatto preparato con il Chiaretto di Bardolino. Il 15 e 16 maggio si prosegue con Chiaretto On The Road, mentre il 23 e 24 maggio toccherà a Chiaretto in Cantina, in cui le aziende produttrici di tutta l’area della denominazione aprono le porte ai visitatori su prenotazione.

Dal 29 maggio al 2 giugno tornerà, poi, lo storico Palio del Chiaretto di Bardolino, in forma rivisitata a causa dell’emergenza sanitaria, ma che comunque porterà le cantine del Chiaretto della zona classica “La Rocca” a proporre i loro prodotti sul lungolago Cornicello. Dal 18 giugno al 21 giugno, ultimo appuntamento in cartellone, toccherà a Oggi Rosa, il grande festival dei vini rosati italiani, che porterà a Parco Carrara Bottagisio i consorzi di tutela dei vini rosati d’Italia. Accanto al Chiaretto di Bardolino, quindi, ci sarà il Valtenesi, il Salento Rosato, il Prosecco Rosè, i rosati di Toscana e decine di altri a rappresentare tutta la Penisola nella prima grande manifestazione in Italia completamente dedicata ai rosati: «In piena sicurezza e con grande entusiasmo vogliamo tornare a rimettere Bardolino al centro della scena – ha commentato Carlotta Bonuzzi, consigliere con delega alla manifestazioni e al turismo del Comune di Bardolino – e questo è solo il primo di una serie di appuntamenti che pian piano ci riporteranno, incrociando le dita, alla normalità». Primavera in Rosa è organizzata dalla Fondazione Bardolino Top in collaborazione con il Consorzio di Tutela Bardolino e Chiaretto e il Comune di Bardolino.